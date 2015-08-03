Ояла: «Рахимов на бровке может убить»

Защитник грозненского «Терека» Юхани Ояла, ушедший в аренду в финский ХИК, сравнил двух тренеров, с которыми работал в Чечне, - Станислава Черчесова и Рашида Рахимова.





«Они достаточно похожи, оба ведь играли в Австрии, прошли европейскую школу футбола. Мне нравился Черчесов — именно при нем я и пришел в «Терек», он знал меня. Хороший тренер и хороший человек, у него всегда все четко, по плану. Рахимов — эмоциональный, на бровке он как киллер, наверное, может убить! На самом деле, Рахимов — тоже хороший тренер», - поведал финн. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!