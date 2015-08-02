Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Ничья закономерна»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился мыслями после встречи третьего тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).
    «Игра была достаточно интересной, обе команды имели возможности забить. Ничья закономерна. Нам было любопытно посмотреть на себя на фоне участника Лиги Европы», - поведал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 3 августа 2015, 15:22

      Курбан Бекиевич, молотоккккккк!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 22:55

      автобусник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 22:48

      Вот почему-то закралась такая мысль, что Ростов будет победителем по ничьим в чемпионате!)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11