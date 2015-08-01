Семин: «Мои игроки молодцы: у ворот не прятались»

Семин давно себя изжил как тренер, особенно, после того, как угробил ДК во второй приход. Хуже него по показателям был только Блохин. Остальные его скитания по клубам - это работа Селюка, как футбольного агента, плюс, имидж самого палыча , основанный на былых заслугах. Анжи сделала большую ошибку пригласив его на работу. Но, в любом случае, удачи команде!
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями после матча третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).
«В субботу у нас была команда, которая может выигрывать. Есть проблемы в реализации и психологическом состоянии. Третье поражение подряд случилось. Не было против ЦСКА уверенности, зато была спешка. Все равно футболисты «Анжи» молодцы, они именно играли против армейцев, а не прятались возле ворот. Причем действовали на равных. У нас были шансы уехать отсюда не без очков», - сказал тренер в эфире «НТВ-ПЛЮС».
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