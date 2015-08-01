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    Семин: «Мои игроки молодцы: у ворот не прятались»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями после матча третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).
    «В субботу у нас была команда, которая может выигрывать. Есть проблемы в реализации и психологическом состоянии. Третье поражение подряд случилось. Не было против ЦСКА уверенности, зато была спешка. Все равно футболисты «Анжи» молодцы, они именно играли против армейцев, а не прятались возле ворот. Причем действовали на равных. У нас были шансы уехать отсюда не без очков», - сказал тренер в эфире «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    01.08.2015 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 2 августа 2015, 00:16

      Семин давно себя изжил как тренер, особенно, после того, как угробил ДК во второй приход. Хуже него по показателям был только Блохин. Остальные его скитания по клубам - это работа Селюка, как футбольного агента, плюс, имидж самого палыча , основанный на былых заслугах. Анжи сделала большую ошибку пригласив его на работу. Но, в любом случае, удачи команде!

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 23:34

      рельно выиграть могли - играли то с равными себе!

      0
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:28

      Они в центре прятались?

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 1 августа 2015, 23:17

      куда Леонардо подевал? отвечай...Жиров зачем?

      0
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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 1 августа 2015, 23:13

      Молодцы - не- молодцы, а 0 очков после 3 туров имеем

      2
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      Рейтинг: +179

      fr3nd > kinderpingui 2 августа 2015, 08:02

      ещё столько же наберут

      0
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