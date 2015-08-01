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    Аленичев: «Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура РФПЛ с казанским «Рубином».
    «Я смотрел первый тайм игры «Рубина» со «Штурмом» и несколько минут второго. Видно, что казанская команда – уже не та, которая была в первых двух турах.
    Восстановился Георгиев. На мой взгляд, это очень хороший футболист. Его появление говорит о том, что «Рубин» может сильнее сыграть в атаке. Для нас хорошо то, что матч пропустит Кверквелия, получивший красную карточку. При стандартных положениях он очень опасен. В любом случае «Рубин» – очень опасная команда. У них ноль очков. Конечно же, «Рубин» не хочет проигрывать третий матч в чемпионате.
    Гранат уже неделю тренируется в общей группе. Кондиции, конечно, он еще набрал не полностью. Но вижу, что с каждой тренировкой прибавляет. Минут 30 он уже вполне готов сыграть.
    Зе Луиш около месяца в отпуске вообще ничего не делал, поэтому пока набирает физические кондиции. Но он и с «Уфой» на 30 минут вышел, и в «Краснодаре». Думаю, как минимум тайм Зе Луиш уже способен сыграть», — заявил Аленичев.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 14:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Nilmar-Spartak 2 августа 2015, 11:01

      Да он и за Видеотон играя в прошлом году не особо напрягался)

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 2 августа 2015, 09:34

      Заставить Рубин проиграть в третий раз - непростая задача, но очень почетная

      2
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 1 августа 2015, 22:02

      В спартак притягиваются только одни леньтяи!!!

      -2
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      Рейтинг: +46

      kingoffam > cergei1971 2 августа 2015, 01:31

      Писать по-русски научись правильно,для начала..

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 21:35

      Рукава засучить и работать!

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 августа 2015, 18:51

      На то он и отпуск!

      1
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 1 августа 2015, 17:31

      Ну ну,мне всё же кажется ,что это лучше чем Бариус !!!!! Заиграет

      3
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 1 августа 2015, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понаберут бездельников, потом мучаются с ними,не знают куда сбагрить. ..

      -7
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      Рейтинг: +62

      gudvin69 1 августа 2015, 16:33

      заранее отмазку лепит

      -3
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      Рейтинг: -16

      мыцык 1 августа 2015, 16:24

      Неужто не поняли,это будет играть чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev > мыцык 1 августа 2015, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я твой спартаковский нюх топтал..

      -7
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      Рейтинг: +92

      Cynic 1 августа 2015, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалко даже Аленичева, такое недоразумение тренировать

      -4
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