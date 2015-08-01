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    «Милан» увеличил предлагаемую сумму за Романьоли до 28 млн евро

    Руководство «Милана» продолжает предпринимать попытки, чтобы приобрести защитника «Ромы» Алессио Романьоли. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, красно-черные подняли свое предложение за трансфер 20-летнего игрока до 28 миллионов евро, включая все бонусы. Однако же римляне настаивают на 30 миллионах.

    В минувшем сезоне Романьоли выступал за «Сампдорию» – в его активе 30 матчей, два гола и две результативные передачи в Серии А.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 1 августа 2015, 08:01

      вроде наполи согласились продать за 25+бонусы,а тут за 28+бонусы не хотят,что за х?????

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      Рейтинг: +225

      VABANK > CHAMPION-777 1 августа 2015, 12:30

      В Наполи он сам не захотел категорически и согласен только в Милан.

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