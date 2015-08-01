«Милан» увеличил предлагаемую сумму за Романьоли до 28 млн евро

Руководство «Милана» продолжает предпринимать попытки, чтобы приобрести защитника «Ромы» Алессио Романьоли. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, красно-черные подняли свое предложение за трансфер 20-летнего игрока до 28 миллионов евро, включая все бонусы. Однако же римляне настаивают на 30 миллионах.



В минувшем сезоне Романьоли выступал за «Сампдорию» – в его активе 30 матчей, два гола и две результативные передачи в Серии А.





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