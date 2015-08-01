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    • «Милан» увеличил предлагаемую сумму за Романьоли до 28 млн евро

    «Милан» увеличил предлагаемую сумму за Романьоли до 28 млн евро

    Руководство «Милана» продолжает предпринимать попытки, чтобы приобрести защитника «Ромы» Алессио Романьоли. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, красно-черные подняли свое предложение за трансфер 20-летнего игрока до 28 миллионов евро, включая все бонусы. Однако же римляне настаивают на 30 миллионах.

    В минувшем сезоне Романьоли выступал за «Сампдорию» – в его активе 30 матчей, два гола и две результативные передачи в Серии А.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:57
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    Комментарии (3)
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    CHAMPION-777
    1438405316
    вроде наполи согласились продать за 25+бонусы,а тут за 28+бонусы не хотят,что за х?????
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    ologreds
    1694997503
    numo437387
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