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    Источник: «Лион» заинтересован в покупке Вальбуэна

    Французский "Лион" заинтересован в трансфере полузащитника московского "Динамо" и сборной Франции Матье Вальбуэна.

    По сообщению источника, сам футболист не прочь продолжить карьеру в "Лионе" из-за отстранения "Динамо" от участия в Лиге Европы. Ранее Вальбуэна заявил, что останется в "Динамо", но при условии, что клуб пополнится новыми игроками. Напомним, что УЕФА отстранил на год "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового fair play.

    "Лион" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.

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    Источник: L' Equipe

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    31.07.2015 11:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 31 июля 2015, 15:48

      Лучше М Виллу забирайте, а Матье Вальбуэна и в Великом Зените пригодится. В Динамо ему делать нечего. Там вымогают деньги, избивают и хлопушки под ноги сами себе кидают.

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      Рейтинг: +13

      Dirty Harry 31 июля 2015, 15:00

      Лиону в ЛЧ играть так что пригодится им. Вот только вопрос отступных

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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:57

      Вальбуэна не уйдёт из Динамо.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 31 июля 2015, 13:56

      Лион не многим лучше чем динамо,а псж он нах не нужен

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 13:52

      если хочет поиграть в футбол - уйдет. до сих пор не понимаю, как можно любить деньги, что бы перейти из такого клуба как Марсель, в динамо. Но этот вроде на ЧМ играл, в Марселе, а тут в химках при 5 тыс. имбицилов играть...Бабок заработал, теперь можно и домой, в футбол поиграть в удовольствие

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf > Valar Morghulis 31 июля 2015, 15:29

      Иди в зеркале погляди на имбецила.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 июля 2015, 13:44

      Нужно уходить

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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:26

      Да, ему надо уйти, а то он затерялся..

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:19

      это вариант

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      Рейтинг: +14

      POLTARAWKA 31 июля 2015, 13:05

      Уйдёт, только цена вопроса, сколько Динамо за него попросит

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      Рейтинг: +42

      yaustal039 31 июля 2015, 12:46

      Если только на понижение зарплаты пойдет ! , то возможно ради ЛЧ и перейдет в Лион !

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