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    Филипе Луис подписал четырехлетний контракт с «Атлетико»

    Защитник «Челси» Филипе Луис стал игроком мадридского «Атлетико», сообщается на официальном сайте испанской команды.

    Срок контракта 29-летнего защитника с "Атлетико" составит 4 года. Финансовая сторона сделки не известна. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 16 миллионов евро.

    Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего перебрался в «Челси» примерно за 22 миллиона евро. В рамках английской Премьер-лиги защитник сыграл в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями.



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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    28.07.2015 15:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:39

      Очень правильно сделали, что вернули Луиса.

      0
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      Рейтинг: +17

      Darya 28 июля 2015, 20:06

      Филипе просто съездил на каникулы в Англию)

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 28 июля 2015, 17:25

      ну и слава богу, эти обрезы и косяки были ужасны. Защищается плохо. Только атаковать мог, технарь. Сразу виден уровень игрока, который рвал в Ла Лиге свой фланг и пришел в АПЛ, не сумев навязать борьбу Аспи за место в основе.
      Получилась аренда на год за 5 млн фунтов...
      Ждём подписания дублёра Аспиликуэты в ближайшие дни.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 17:00

      Развели Челси. Мда... В принципе изначально было понятно, что приобретение бредовое.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 28 июля 2015, 16:58

      Круто! Теперь у Атлетико фланги надежно защищены, осталось укрепить центр поля - ждем Тиаго Мотту

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 28 июля 2015, 16:36

      Сикейра - ....Луис +.

      0
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      Рейтинг: +31

      ClinKZ 28 июля 2015, 16:12

      Жаль конечно, но надеюсь Маур найдет кого-нибудь со спортивной школы!

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      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 16:06

      удачи парнишке! защитник он классный, но не все у Великого Мавра раскрываются, кто-то и "закрывается даже".

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      Рейтинг: +472

      Медив 28 июля 2015, 15:57

      А мне нравилась игра Луиса. Может он и не был лучше Аспи, но из запасных показывал не самую отвратную игру

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