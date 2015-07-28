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    В допинг-пробе игрока сборной Бразилии выявлено запрещенное вещество

    Хавбек сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред сдал положительную допинг-пробу на Кубке Америки. Сообщается, что у Фреда было выявленно мочегонное вещество гидрохлоротиазид, которое обычно употребляется при лечении сердечной недостаточности.


    Проба Б будет открыта во вторник, 28 июля. Сообщение о запретном веществе, найденном в организме Фреда, подтвердили в Бразильской футбольной конфедерации, сообщает Globo.

    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар также подтвердил информацию: «Мы ждем результатов пробы Б. Пока информация конфиденциальна. Вы узнаете об этом по итогам расследования».

    Агент футболиста Александре Лима отказался комментировать информацию, пока не поступит подтверждение или опровержение: «Просто дайте нам дождаться завтрашнего дня. Мы можем сказать что-то конкретное только после пробы Б, любые комментарии сейчас будут лишними».
    Отметим, что сам Фред сейчас находится с донецким «Шахтером» в Турции, где команде предстоит сыграть квалификационный матч Лиги чемпионов против «Фенербахче».
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    Источник: Foxsports.com

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    28.07.2015 06:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6295

      порт 28 июля 2015, 08:23

      Мочегонные препараты под запретом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      смещной > порт 28 июля 2015, 09:25

      Именно. Вообще 90% процентов препаратов, которые вызывают снижение веса запрещены в проф. спорте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 07:58

      Попал Фред

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 28 июля 2015, 07:24

      Лучше пока Фреда не выпускать на поле, а то потом еще техничку защищают☝️

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:12

      Разберутся с анализами...

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