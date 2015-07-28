Оздоев: «Главное для «Рубина» - верить в свои силы и продолжать работать»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного начала сезона. После двух туров российской Премьер-лиги казанцы занимают последнее место в таблице. Подопечные Рината Билялетдинова проиграли ЦСКА (0:1) и «Амкару» (0:2).



«Без поражений не бывает побед. Главное - верить в свои силы и продолжать работать. Спасибо за поддержку», - написал Оздоев на своей странице в «Инстаграме».



В ближайшем матче «Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с австрийским «Штурмом». Встреча состоится 30 июля в Австрии.



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