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    Оздоев: «Главное для «Рубина» - верить в свои силы и продолжать работать»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного начала сезона. После двух туров российской Премьер-лиги казанцы занимают последнее место в таблице. Подопечные Рината Билялетдинова проиграли ЦСКА (0:1) и «Амкару» (0:2).

    «Без поражений не бывает побед. Главное - верить в свои силы и продолжать работать. Спасибо за поддержку», - написал Оздоев на своей странице в «Инстаграме».

    В ближайшем матче «Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с австрийским «Штурмом». Встреча состоится 30 июля в Австрии.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 00:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2015, 12:12

      Рубин должен устроить штурм "Штурму" и спортаку.Ждём!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 июля 2015, 09:11

      вот в вас-то никто и не сомневается.

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      Рейтинг: +8

      вредный дед 28 июля 2015, 08:27

      раскачка конечно у любой команды бывает......но пора уже и входить в чемп.

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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:56

      на Штурме надо отыграться!

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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:19

      Грустно видеть падение команды, которую годами строил Бердыев.

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush > nahan 28 июля 2015, 07:40

      это уже не та команда которую строил бердыев, это совсем новая команда которую построил ренат, и вообще они только два матча проиграли, а так молодая и мобильная команда, у них пол состава в сборной, в прошлом году реал тоже проиграл два матча подряд, и че все говорили.... рубин еще наберет ход!!!!!

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