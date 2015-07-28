Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Игроков из Испании и «Спартака-2» не будет, забудьте про это»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин сообщил, что в его команде точно не будет игроков из Испании и «Спартака-2». До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и испанскую «Мальорку». Специалист добавил, что на этой неделе команду ждет усиление.

    «Из Испании игроков точно не будет, а в «Спартаке-2» и вовсе зарплаты самые большие в ФНЛ. Забудьте про это. Наметки есть, на этой неделе появятся люди. Селекционеры работают. Будут футболисты, которые сильнее нынешних», - цитирует Карпина официальный сайт ФНЛ.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 11:18

      Пусть с низов Валерон покажет чо умеет. А хэдлайнер он однозначно ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 июля 2015, 09:12

      Сычёв ,Булыкин и Филимон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 28 июля 2015, 09:08

      Армавирское Торпедо - хедлайнером стало, с приходом Валеры :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 07:56

      Мы даже не думали об этом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 28 июля 2015, 06:35

      О Торпедо Армавир пишут уже больше, чем о многих клубах РФПЛ. И это заслуга Карпина! Удачи ему и Торпедо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 05:25

      всё будет хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Небомбардир 28 июля 2015, 05:06

      А какой Эдиот пойдет к нему?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Небомбардир 28 июля 2015, 06:19

      Ты сам эдиот,ты сначала достигни того что он достиг а потом оскорбляй человека,,Со Спартаком он взял два серебра и бронзу это что плохо????и стем составом что он имел это был отличный результат,Состав по оценкам экспертов был третий-четвёртый лиге,а он брал серебро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      KoValery 28 июля 2015, 00:53

      Улисс отправит обратно в Армению?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 28 июля 2015, 00:20

      Карпин хочет, чтобы ему подобрали таких футболистов, которые будут играть за хлеб.


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 00:15

      карпова уже тролят пи здец как

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11