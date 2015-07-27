Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Якин может возглавить «Янг Бойз»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин в ближайшее время может стать наставником швейцарского «Янг Бойза», который стартовал в своем чемпионате с двух ничьих, что породило недовольство нынешним наставником. Сам же специалист опроверг информацию о переговорах, пожелав удачи клубу в противостоянии с «Монако» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат.ком».
    Лидером чемпионата Швейцарии на данный момент является «Базель», где Якин работал до приглашения в «Спартак».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ABir
    1437988280
    Пусть у него там лучше, чем со Спартаком получится!
    Ответить
    Поц
    1438000938
    Спартак сложная команда. По умению игроков - Янг Бойз, по замашкам игроков - Челси. Не удивлен, что у Якина не получилось.
    Ответить
    Мишель Каппель
    1438003952
    Мог после Базеля переходить в сильный, престижный европейский клуб... Но выбрал Спартак и сломал карьеру тренера......
    Ответить
    escudete
    1438009453
    мужиком надо быть и порядок наводить в командах а то приезжают за баблом и все.
    Ответить
    ologreds
    1694997532
    numo436922
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+