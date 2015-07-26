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    Рашид Рахимов: «Мы сами упустили свои очки»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заявил, что в матче второго тура премьер-лиги с «Кубанью» его команда упустила победу из-за невнимательности. Напомним, матч завершился вничью 1:1.

    «Как бы ни говорили, что «Кубань» – для нас неудобный соперник, мы сами упустили свои очки. Не знаю, бывает ли так в футболе, или только нас так наказывают, в простой ситуации пропустили гол. Владели преимуществом, контролировали игру, создавали моменты у ворот соперника. И в простейшей ситуации после потери мяча пошла длинная передача в штрафную, всего один игрок соперников – мы пропускаем гол. Это невнимание, не доиграли эпизод.
    Нужно отдать должное команде, пропустив гол, мы добавили, стали больше атаковать, имели хорошие моменты. В этих эпизодах не повезло, когда Мбенг не попал, когда Кузяев бил. Все равно, мы должны были выигрывать. Конечно, результатом недовольны. Но у команды есть дух, желание биться – это порадовало. Ошибки были и будут, но есть позитивные моменты. Очень расстраивает, что потеряли два очка», – приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    26.07.2015 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      мтз 29 июля 2015, 23:52

      Как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      wolf loner 27 июля 2015, 09:13

      Ничего не изменилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:53

      Ничья с Кубанью неплохой результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 14:57

      Нам игроков не хватает, классных!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 26 июля 2015, 11:42

      Простой гол пропустили Раньше когда играл Терек с Кубани повезло и шас повезло Кубани

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Rasul3283 26 июля 2015, 11:35

      Повезло кубани что иза ошибки рыбуса и годзюра пропустили простой гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 10:58

      Бывает

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