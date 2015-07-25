Луценко: «Лимит-то работает»

Нападающий саранской «Мордовии» Евгений Луценко поделился своими мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2).

Матье Вальбуэна было одно удовольствие наблюдать», - сказал игрок «Чемпионат.ком».



«Когда услышал, какой будет состав, улыбнулся. Непривычно было видеть одну иностранную фамилию. В «Динамо» тоже играл один легионер. Лимит работает. У нас принято считать, что легионер должен быть выше уровнем. «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном сильно не изменилось. Все те же мастеровитые игроки. Очень хорошо играли в пас. Забыло одно удовольствие наблюдать», - сказал игрок «Чемпионат.ком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!