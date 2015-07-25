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    Луценко: «Лимит-то работает»

    Нападающий саранской «Мордовии» Евгений Луценко поделился своими мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2).
    «Когда услышал, какой будет состав, улыбнулся. Непривычно было видеть одну иностранную фамилию. В «Динамо» тоже играл один легионер. Лимит работает. У нас принято считать, что легионер должен быть выше уровнем. «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном сильно не изменилось. Все те же мастеровитые игроки. Очень хорошо играли в пас. За Матье Вальбуэна было одно удовольствие наблюдать», - сказал игрок «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 22:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 июля 2015, 09:07

      И как он работает? У нас что лимит 1+10?

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 26 июля 2015, 00:01

      Как лимит работает, мы увидим в еврокубках. Жаль, ни Мордовии, ни Днищу сие не грозит. А то болелы этих клубов изошлись бы кровавыми слезами, глядя на работу лимита.

      2
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 25 июля 2015, 23:52

      что хорошего в лимите он увидел?

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 25 июля 2015, 22:59

      Ещё бы )))

      0
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      Рейтинг: +35

      BDA81 25 июля 2015, 22:40

      Ага,работает. Еврокубки покажут что работает у нас. Лимит или ж..па без вазилина. Играть нужно научится сперва и бегать все 90 минут,а не ходить по полю. Мастера епона мать.

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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > BDA81 25 июля 2015, 23:00

      Наверное ещё мягко сказано?)))

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > 25 июля 2015, 23:04

      За языком своим *рабочим* следи!!! А то отсохнет и не чем будет на пропитание зарабатывать)))

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > _armeec_ 25 июля 2015, 23:06

      старался коректно отписаться)))

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > 25 июля 2015, 23:12

      не бурагось)))) И запал на свои великие дела оставь. А то точно язык отсохнет ,да и клавиатура от твоей потуги поломается)))

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > BDA81 25 июля 2015, 23:42

      Какой смысл общаться с больным?

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > sir_Alex 25 июля 2015, 23:43

      да я уже тоже об этом подумал)))

      2
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