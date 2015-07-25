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    Жордан Айю: «Это непостижимо! Нельзя так менять правила игры»

    Форвард "Лорьяна" Жордан Айю выразил возмущение поведением руководства клуба на переговорах с "Астон Виллой" о его трансфере.


    "Это непостижимо! Сначала мне сказали, что я могу перейти в "Астон Виллу" за 12 миллионов евро. Но теперь они просят 10 миллионов в фунтах, а еще и два миллиона в виде бонусов. А это уже 17 миллионов евро. Какого черта!

    Для меня с "Лорьяном" покончено. Они купили меня за пять миллионов евро, а теперь не дают уйти. Я уже еду в Бирмингем, и моего решения ничто не изменит. И моя семья тоже хочет перебраться в Англию.

    Я не собираюсь возвращаться к тренировкам с "Лорьяном". Да, у меня есть контракт, но я провел хороший сезон, и они могли бы заработать на мне. Нельзя так менять правила игры! Сначала я могу уйти за одну сумму, но раз это "Астон Вилла", тогда я стою больше", – сказал Айю.
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    25.07.2015 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:31

      Пошло, конечно, обошлись.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:12

      Кинули посона

      0
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      Рейтинг: +9

      Barcelona in time 25 июля 2015, 16:44

      В футболе сейчас столько подковёрной борьбы, скоро один бизнес останется, командам очки будут присуждать по звёздности состава, как в футбольной стратегии)))
      Астон Вилла не ахти команда для Айю, хотя Бентеке вон поднялся как.

      0
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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 25 июля 2015, 14:22

      Англии не так афигенно как он думает

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