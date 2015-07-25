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    Митрюшкин отправился со «Спартаком» на игру в Краснодар

    Сегодня утром самолет с футболистами «Спартака» на борту вылетел в Краснодар. В распоряжении главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева 21 игрок:

    голкиперы — Антон Митрюшкин, Сергей Песьяков, Артем Ребров;

    защитники — Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски;

    полузащитники — Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Александр Зотов, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Квинси Промес, Ромуло, Роман Широков, Павел Яковлев;

    нападающие — Денис Давыдов, Зе Луиш, Юра Мовсисян.

    На вечер у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Кубань», где завтра в 20:00 красно-белые встретятся с ФК «Краснодар».


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    Источник: ФК «Спартак»

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    25.07.2015 11:17
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    Комментарии (76)
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    Лев Троцкий
    1437852545
    Надеюсь,что ума хватит не выпускать его)А так,конечно,пускай посмотрит и привыкает к тренировкам в основе.Плохого тут ничего нет)
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    Зенит 2015
    1437854063
    Серебряный чемпион РПЛ сезона 2014/2015 раскатает Спартак хоть с Митрюшкиным, хоть с Песьяковым или Ребровым. Ну может и ничейку сгоняют. Удачи Краснодару в еврокубках.
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    KLINSI
    1437857399
    В запас разве что.
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    valt134
    1437869290
    Митрюшкин... Он,что,панацея от всех бед Спартаковских? ИГРАЙТЕ и НЕ ..ЁБЫВАЙТЕСЬ!!!
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    нoГГано
    1437887001
    Сегодня сетка за Артемкой будет порвана)))
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    Красно Синий воин
    1437901138
    сайт спартак без титулов С момента завоевания «спартаком» последнего трофея прошло: 12 лет 1 месяц 10 дней 18 часов 20 минуты 51 секунда а секундомер все тикает!!!
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    asgard25
    1437920198
    Краснодар сейчас не тот,что в прошлом сезоне!Как бы не хотелось,но видимо ничья будет(((
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    112910415
    1437931272
    подводят к основе
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    REDWHITE_
    1437933361
    вперед Спартак!
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    ologreds
    1694997547
    numo436702
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