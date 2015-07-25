Митрюшкин отправился со «Спартаком» на игру в Краснодар

Сегодня утром самолет с футболистами «Спартака» на борту вылетел в Краснодар. В распоряжении главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева 21 игрок:



голкиперы — Антон Митрюшкин, Сергей Песьяков, Артем Ребров;



защитники — Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски;



полузащитники — Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Александр Зотов, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Квинси Промес, Ромуло, Роман Широков, Павел Яковлев;



нападающие — Денис Давыдов, Зе Луиш, Юра Мовсисян.



На вечер у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Кубань», где завтра в 20:00 красно-белые встретятся с ФК «Краснодар».





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