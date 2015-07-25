Чочиев: «ЦСКА — лучшая команда России»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился комментариями после пятничного матча своей команды против московского ЦСКА (0:2) в рамках второго тура РФПЛ.





«Я считаю, что ЦСКА - это лучшая команда в чемпионате РФПЛ. Последние 25 минут мы сыграли чуть-чуть не внимательно. Если бы команда действовала так же, как и первые минут 60, то мы могли даже и выиграть. Мы играли дома и не могли действовать вторым номером. Когда на тебя приходят 23 тысячи болельщиков, то конечно надо стараться играть первым номером. Но против ЦСКА постоянно действовать в таком темпе тяжело. Впрочем, если мы также будем играть, как сегодня первые 60 минут во всех остальных матчах, то у нас будут очень хорошие результаты в этом сезоне», - сказал игрок «Советскому спорту». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!