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    Чочиев: «ЦСКА — лучшая команда России»

    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился комментариями после пятничного матча своей команды против московского ЦСКА (0:2) в рамках второго тура РФПЛ.
    «Я считаю, что ЦСКА - это лучшая команда в чемпионате РФПЛ. Последние 25 минут мы сыграли чуть-чуть не внимательно. Если бы команда действовала так же, как и первые минут 60, то мы могли даже и выиграть. Мы играли дома и не могли действовать вторым номером. Когда на тебя приходят 23 тысячи болельщиков, то конечно надо стараться играть первым номером. Но против ЦСКА постоянно действовать в таком темпе тяжело. Впрочем, если мы также будем играть, как сегодня первые 60 минут во всех остальных матчах, то у нас будут очень хорошие результаты в этом сезоне», - сказал игрок «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2015 00:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5161

      ААМ 26 июля 2015, 19:06

      Рйтинги УЕФА и ФИФА говорят, что Зенит

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 17:02

      Одна из лучших, пока Зенит еще рядом держится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 25 июля 2015, 08:54

      В матче с мясом обязательно реабилитируетесь☝️

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 07:55

      Бывшая проводница решила шикарный подлиз сделать!))

      -3
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:16

      молодец Алан, правильно, лучший из лучших!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:29

      Капитан очивидность, но сезон покажет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 25 июля 2015, 01:20

      Лизунчик)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 01:00

      Рассмешил.

      -1
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      Рейтинг: +129

      DAD81 25 июля 2015, 00:50

      Не переживай Алан, это ЦСКА!!! Со спартачком вам не придется так напрягаться. Одной левой их укатаете. )))

      3
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 00:45

      Еще б сказал что это команда фаворит ЛЧ

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