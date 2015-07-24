Продюсером «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НФЛ и НХЛ Коплин

Продюсером спортивных трансляций нового федерального телеканала «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НХЛ и НФЛ Чарльз Коплин, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Газпром-медиа». Американец получит должность в спортивном субхолдинге «Газпром-медиа», который создается вокруг нового телеканала под руководством Тины Канделаки.

В пресс-службе холдинга подтвердили, что договоренность с господином Коплином имеется, сейчас происходит согласование контракта и его должности в компании.