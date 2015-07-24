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    Продюсером «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НФЛ и НХЛ Коплин

    Продюсером спортивных трансляций нового федерального телеканала «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НХЛ и НФЛ Чарльз Коплин, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Газпром-медиа». Американец получит должность в спортивном субхолдинге «Газпром-медиа», который создается вокруг нового телеканала под руководством Тины Канделаки.

    В пресс-службе холдинга подтвердили, что договоренность с господином Коплином имеется, сейчас происходит согласование контракта и его должности в компании.
    Коплин больше 20 лет работал на американском спортивном телевидении. С 2001 по 2010 год он отвечал за программирование в Национальной футбольной лиге, в том числе в должности вице-президента, а в 2010–2013 годах был исполнительным вице-президентом Национальной хоккейной лиги. Это одни из крупнейших спортивных организаций в мире. Так, выручка НФЛ по итогам сезона 2014 года достигла 11,2 миллиардов долларов, что больше, чем у любой другой спортивной лиги. Выручка НХЛ составляла 3,7 миллиарда долларов - пятый показатель в мире.

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    Источник: Коммерсант

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    24.07.2015 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77

      Romario01 24 июля 2015, 15:45

      КоТлин вон уже куда добрался.

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      Рейтинг: +28

      pirlo_modric 24 июля 2015, 10:40

      да здравствует американский футбол и бейсбол гребаные янки и сюда добрались

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