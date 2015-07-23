Пеллегрини: «Уход Касильяса из «Реала» - не самое нормальное явление»

это всем ясно.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», выступил в защиту бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса. Чилийский специалист высказал свое мнение по поводу перехода стража ворот сборной Испании в «Порту».
«Уход Касильяса не был самым подходящим развитием событий для человека, который столько времени играл за «Реал», - приводит слова Пеллегрини Bernabeu Digital.
Относительно бывшего наставника «Реала» Карло Анчелотти и нынешнего рулевого команды Рафаэля Бенитеса Пеллегрини сказал, что этих специалистов еще рано сравнивать друг с другом.
В Испании многие считают, что покинуть «Королевский клуб» Касильяса вынудил президент Флорентино Перес, настроив против игрока часть болельщиков и СМИ.
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