Пеллегрини: «Уход Касильяса из «Реала» - не самое нормальное явление»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», выступил в защиту бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса. Чилийский специалист высказал свое мнение по поводу перехода стража ворот сборной Испании в «Порту».





«Уход Касильяса не был самым подходящим развитием событий для человека, который столько времени играл за «Реал», - приводит слова Пеллегрини Bernabeu Digital.

Относительно бывшего наставника «Реала» Карло Анчелотти и нынешнего рулевого команды Рафаэля Бенитеса Пеллегрини сказал, что этих специалистов еще рано сравнивать друг с другом.