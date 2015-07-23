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    Пеллегрини: «Уход Касильяса из «Реала» - не самое нормальное явление»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», выступил в защиту бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса. Чилийский специалист высказал свое мнение по поводу перехода стража ворот сборной Испании в «Порту».

    «Уход Касильяса не был самым подходящим развитием событий для человека, который столько времени играл за «Реал», - приводит слова Пеллегрини Bernabeu Digital.
    Относительно бывшего наставника «Реала» Карло Анчелотти и нынешнего рулевого команды Рафаэля Бенитеса Пеллегрини сказал, что этих специалистов еще рано сравнивать друг с другом.
    В Испании многие считают, что покинуть «Королевский клуб» Касильяса вынудил президент Флорентино Перес, настроив против игрока часть болельщиков и СМИ.

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    Источник: Bernabéu Digital

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    23.07.2015 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 19:31

      это всем ясно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 18:39

      Пора Переса гнать из Реала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:28

      есть такое дело

      1
      Ответить
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