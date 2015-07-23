Определились все участники 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Продолжат борьбу за право выйти в групповой этап турнира «Астана», «Стяуа», «Карабах», БАТЭ, «Динамо» Загреб, «Видеотон», «Лех» и «Селтик».

Тяжелее всего дались матчи румынскому «Стяуа» и венгерскому «Видеотону». Команда из Секешхефервара не смогла удержать добытое в гостях преимущество над валлийским «Нью- Сейнтс» и уступила со счетом 0:1, после чего соперникам пришлось играть дополнительное время, во время которого Адам Дьюрчо точным ударом на 107-й минуте встрече обеспечил венграм общую победу. Казалось, что после выездной победы со счетом 2:0 не будет проблем и у «Стяуа», но словацкий «Тренчин» отыгрался уже к 20-й минуте благодаря точным ударам Уэсли и Матоша Беро. Во второй половине матча хозяева сумели отыграться, забив дважды в течении четырех минут ( на 57-й минуте отличился Салли Муниру, после чего Грегори Таде реализовал пенальти), но вновь пропустили от Уэсли на 84-й минуте, однако на большее у словаков не хватило времени.



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