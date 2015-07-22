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    Коломойский: «Коноплянка должен заплатить «Днепру» 10 млн евро»

    Президент днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский рассказал о ситуации с Евгением Коноплянкой, перешедшим в испанскую «Севилью».

    «У Коноплянки 1 июля или августа, насколько я знаю, заканчивался контракт, и он становился свободным агентом.Он контракт не продлевал, хотя мы пытались продлить на протяжении последних 1,5 лет.
    Коноплянку я очень уважаю, как футболиста, как человека, как патриота, но по отношению к «Днепру», я считаю, несправедливо произошло.
    Он с его агентами, с его отцом, создал такую ситуацию, что футбольный клуб «Днепр» за Коноплянку может вообще ничего не получить.
    Естественно, мы не применяли тяжелую артиллерию, чтобы защитить свои права.
    Но я позвонил его отцу и сказал, что за Вашего сына клуб планировал выручить 10 миллионов евро или долларов, не важно чего. В размере тех сумм, которые у нас стояли в предыдущих контрактах, которые он продлевал. Вы решили пойти в обход, тоже нет вопросов, «Севилья», заключайте, все, что мы не дополучим с «Севильи» - там 15%, по-моему, у нас по условиям контракта, от дальнейшей перепродажи, - Вы должны помнить, что это Вы должны футбольному клубу «Днепр».
    Ну а футбольный клуб «Днепр», надеюсь, уже как-то из Вас получит эти деньги. «Днепр» хочет получить 10 миллионов от перепродажи, все, что не доплатит «Севилья», тогда придется доплатить семье Коноплянки. Иначе это будет несправедливо.

    Ярмоленко продлил контракт с «Динамо», он не сбежал оттуда, даже когда он мог сбежать. Или, допустим, Адриано. Казалось бы, он же не украинец, он бразилец, может поступить вольно, как ему хочется. Но он ушел, и клуб получил за него деньги. То есть, он не просто бросил клуб, который его воспитал и сделал футболистом. Клуб получил какую-то компенсацию», - сказал Коломойский.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    22.07.2015 23:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      ZA POROGA 25 июля 2015, 19:03

      ссылку делают на спорт. уа
      не нашел там такого ..может не там искал ..
      но похоже на то . что выдумки это новоиспеченного бомбардира..
      ..печальбида с этих козломордых..

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 23 июля 2015, 12:04

      Зачем эту ахинею тут напечатали? Ясно же что этот бессмысленный словесный понос не мог нести человек в своем уме, неважно откуда он - из Днепра или из Хопра. Не превращайте сайт в дурдом, журналисты!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 июля 2015, 10:20

      Коноплянкин контракт закончился или вот-вот закончится. Он свободный агент. Какие деньги должен заплатить он или Севилья Днепру? причем тут Днепр Вообще. Коноплянка не пожелал продлить контракт.
      Давайте тогда с Павлюченко взыщем деньги за уход в "Кубань". Давайте со всех свободных агентов брать неимоверные бабки...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:01

      Или "секир башка"?

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 05:16

      хм...не бывает такой логики
      продлили контракт- получите деньги, прохлопали- пеняйте на себя!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 23 июля 2015, 00:31

      беня хлопнет этого недоумка!
      и правильно сделает.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 23 июля 2015, 00:11

      надеюсь это утка какая то. потому что я отказываюсь верить что здравомыслящий человек может такую чушь нести

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      Рейтинг: +7

      co;ld 22 июля 2015, 23:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Справедливо, Коноплянка зазвездился в край уже..

      -5
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 июля 2015, 23:50

      Глупая хохляцкая логика...У игрока закончился контракт, он идёт там где есть перспективы и нету войны, а с него ещё и денег сожрать хотят, потому что он играл за клуб... Привычка у них походы из всех деньги выжимать!

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