Ринкон: «Алкоголь не позволил мне реализовать свой потенциал»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Диого Ринкон признался, что не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за алкоголизма, а большое количество денег сделало его сумашедшим. В киевской команде бразилец выступал с 2002-го по 2009-й годы и имел немало предложений от ведущих клубов Европы.

«Я был одним из первых бразильцев в Восточной Европе. Моя карьера в Украине складывалась достаточно хорошо: с «Динамо» я выиграл четыре чемпионата и трижды подымал над головой Кубок Украины. К сожалению, не все было так хорошо, как в начале.

В определенный момент я потерял контроль над собой. Большое количество денег сделало меня сумасшедшим. Однажды я перенес операцию на колене, а на следующий день выпивал в баре. Таких безрассудных поступков было достаточно, чтобы загубить карьеру.