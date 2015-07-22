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    • Ринкон: «Алкоголь не позволил мне реализовать свой потенциал»

    Ринкон: «Алкоголь не позволил мне реализовать свой потенциал»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» Диого Ринкон признался, что не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за алкоголизма, а большое количество денег сделало его сумашедшим. В киевской команде бразилец выступал с 2002-го по 2009-й годы и имел немало предложений от ведущих клубов Европы.

    «Я был одним из первых бразильцев в Восточной Европе. Моя карьера в Украине складывалась достаточно хорошо: с «Динамо» я выиграл четыре чемпионата и трижды подымал над головой Кубок Украины. К сожалению, не все было так хорошо, как в начале.
    В определенный момент я потерял контроль над собой. Большое количество денег сделало меня сумасшедшим. Однажды я перенес операцию на колене, а на следующий день выпивал в баре. Таких безрассудных поступков было достаточно, чтобы загубить карьеру.
    Я больше года не употребляю любой алкоголь. К сожалению, я слишком поздно понял, что именно он не позволил мне полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас все наши семейные праздники проходят без алкоголя. Есть вещи, которые гораздо важнее, чем такое веселье, — цитирует Ринкона Sports Spectacular.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    22.07.2015 20:08
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    Комментарии (2)
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    dimagas1
    1437586353
    Да он был не плох но в один момент продали его не понятно по какой причине....я и не знал про алкоголь.
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    ologreds
    1694997567
    numo436407
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