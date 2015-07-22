Ринкон: «Алкоголь не позволил мне реализовать свой потенциал»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Диого Ринкон признался, что не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за алкоголизма, а большое количество денег сделало его сумашедшим. В киевской команде бразилец выступал с 2002-го по 2009-й годы и имел немало предложений от ведущих клубов Европы.
«Я был одним из первых бразильцев в Восточной Европе. Моя карьера в Украине складывалась достаточно хорошо: с «Динамо» я выиграл четыре чемпионата и трижды подымал над головой Кубок Украины. К сожалению, не все было так хорошо, как в начале.
В определенный момент я потерял контроль над собой. Большое количество денег сделало меня сумасшедшим. Однажды я перенес операцию на колене, а на следующий день выпивал в баре. Таких безрассудных поступков было достаточно, чтобы загубить карьеру.
Я больше года не употребляю любой алкоголь. К сожалению, я слишком поздно понял, что именно он не позволил мне полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас все наши семейные праздники проходят без алкоголя. Есть вещи, которые гораздо важнее, чем такое веселье, — цитирует Ринкона Sports Spectacular.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!