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    «Терек» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

    В среду, 22 июля, в Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором было вынесено решение оштрафовать за неподобающее поведение команды на 100 тыс. рублей «Терек». В матче первого тура РФПЛ-2015/16 с «Ростовом» шесть игроков грозненской команды получили предупреждения.

    На 60 тыс. рублей оштрафовано «Динамо» по итогам матча с «Зенитом». 10 тыс. клуб заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений и 50 тыс. за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча. Защитник «Динамо» Томаш Губочан оштрафован на 30 тыс. за неспортивное поведение во время матча.
    За скандирование зрителями оскорбительных выражений на 10 тыс. рублей оштрафован «Зенит», сообщает официальный сайт РФС.
    На 20 тыс. рублей оштрафован «Спартак» за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча с «Уфой».
    20 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином» заплатит ЦСКА: 10 тыс. за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и 10 тыс. — за использование пиротехнических изделий.
    На 10 тыс. рублей оштрафован «Амкар» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время матча с «Краснодаром».
    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча с «Кубанью».

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    Источник: РФС

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    22.07.2015 18:25
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 23 июля 2015, 06:47

      Новый сезон поборов ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 23 июля 2015, 01:36

      Терек вперед ...!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2015, 01:31

      Губочан оштрафован на 30 000 за то что на 4 минуте матча-получил по морде-железная логика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:49

      Позорный РФС!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 июля 2015, 22:59

      Не ту страну назвали Гонурасом, и не ту группу прозвали "солнцевским"!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 июля 2015, 22:58

      Не ту страну назвали Гонурасом, и не ту группу прозвали "солнцевским"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 июля 2015, 22:56

      За игровые проступки ввиде ЖК Терек получает 100 тыс., а мат и оскорбление в исполнении тысяч "болельщиков" на трибунах Зенит и Амкар оштрафованы на 10 тыс... Где логика ?

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Abrekkk 23 июля 2015, 00:47

      Это ведь не кавказские клубы! Или попроще это ведь Россия!

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      Рейтинг: +47

      89388900185 22 июля 2015, 20:28

      если судьи аомогают все командам которые играют у себя на стадионе и раздают карточки гостям то еще штрафы должны платить

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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 19:13

      чё ж там такого Динамики нажгли в Финском заливе, что у КДК так засвербило? однозначно месть Мутки Степашину.

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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 18:54

      у каждого своё место в пищевой цепочке )

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