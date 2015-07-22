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    «Амкар» покинули Дзахов и Збожень

    Защитник Дамиан Збожень расторг контракт с пермским "Амкаром" по взаимному соглашению сторон, сообщается на официальной странице футбольного клуба в микроблоге в "Twitter".

    Поляк перешел в "Амкар" в феврале 2014 года из польского "Пяста". Вторую половину прошлого сезона 26-летний Збожень выступал на правах аренды за польский "Белхатув", всего за "Амкар" он провел шесть матчей в чемпионате России.
    Также из "Амкара" ушел полузащитник Давид Дзахов, действие контракта которого закончилось. Дзахов выступал за "Амкар" в сезоне-2009/10, вновь вернулся в прошлом сезоне. Всего за "красно-черных" он провел 16 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    22.07.2015 16:52
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