«Амкар» покинули Дзахов и Збожень

Защитник Дамиан Збожень расторг контракт с пермским "Амкаром" по взаимному соглашению сторон, сообщается на официальной странице футбольного клуба в микроблоге в "Twitter".
Поляк перешел в "Амкар" в феврале 2014 года из польского "Пяста". Вторую половину прошлого сезона 26-летний Збожень выступал на правах аренды за польский "Белхатув", всего за "Амкар" он провел шесть матчей в чемпионате России.
Также из "Амкара" ушел полузащитник Давид Дзахов, действие контракта которого закончилось. Дзахов выступал за "Амкар" в сезоне-2009/10, вновь вернулся в прошлом сезоне. Всего за "красно-черных" он провел 16 матчей и забил 1 гол.
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