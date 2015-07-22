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    «Марсель» близок к подписанию Погба

    Полузащитник французского «Сент-Этьена» Флорентин Погба, родной брат Поля, в ближайшее время должен стать футболистом «Марселя». Ранее интерес к игроку проявляли английские клубы, но конкретных предложений от них не поступало, сообщает «Советский спорт».
    В активе хавбека имеется пять матчей за сборную Гвинеи.

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    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2015 10:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +97

      Barcelona_Rostov 22 июля 2015, 15:35

      интригующий заголовок)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 22 июля 2015, 13:46

      Тот неловкий момент, когда заголовок во много раз круче самой новости!))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Brize89 22 июля 2015, 12:32

      я помню на сокке ре бы ла новость что Ростов купл Думбия , а оказалось что он купил Муса Думбия

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 22 июля 2015, 11:40

      Хахах, новость в стиле соккера)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Ахад 22 июля 2015, 11:38

      какие ж они продажные эти погба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 22 июля 2015, 11:35

      Я уж подумал, что П.Погба клонировали.

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:09

      надо заканчивать эту предпродажную историю Погба!

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 июля 2015, 10:42

      Хахаха!
      Громкий заголовок, а новость ни о чём

      1
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      Рейтинг: +94

      Mara 22 июля 2015, 10:27

      Они, кстати, очень похожи внешне.

      2
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland > Mara 22 июля 2015, 17:30

      Надо китайцам продать под видом Поля за 100 лямов, не отличат

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 22 июля 2015, 10:26

      Я подумал, что Поля хотят купить.

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