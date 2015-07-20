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    Комик сорвал пресс-конференцию Блаттера

    Известный комик Ли Нельсон стал главным героем понедельничной пресс-конференции президента ФИФА Зеппа Блаттера, которая проходила в Цюрихе. В ее начале молодой человек подошел к швейцарцу с пачкой денег, а затем в эффектном стиле ее рассыпал над функционером. Продолжение мероприятия было сочтено невозможным.
    В понедельник стало известно, что свои президентские функции Блаттер будет выполнять до 26-го февраля следующего года.


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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 17:13
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    Комментарии176
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 21 июля 2015, 13:58

      Глупо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      inz87 21 июля 2015, 12:26

      да какой это комик, так недотролль

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 12:24

      пиарится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 21 июля 2015, 10:14

      Тошнотик нашёл над кем насмехаться, над стариком

      Фу, позорище, cыкливoe ...

      16
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 21 июля 2015, 09:26

      Блаттер обиделся, что купюры были фальшивыми?:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      etopimp 21 июля 2015, 09:26

      Респект комику за такой поступок.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar > etopimp 21 июля 2015, 12:09

      Гордиться,чем?Кинь в здорового молодого мужика.
      И респект будет на лице будет долго заметен.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar > Jurij_Mar 21 июля 2015, 12:12

      плюс

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 21 июля 2015, 09:16

      ))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 21 июля 2015, 08:49

      Кто же бросит Мутко фальшивые доллары ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 21 июля 2015, 08:49

      Проплаченый недоюморист-[Соблюдайте правила] считает что это смешно? Да Блаттер, своим "надо прибраться" и то насмешил куда больше!

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      Ответить
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      Рейтинг: +79

      nickyist 21 июля 2015, 08:41

      смешно.

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