Комик сорвал пресс-конференцию Блаттера

Глупо
Известный комик Ли Нельсон стал главным героем понедельничной пресс-конференции президента ФИФА Зеппа Блаттера, которая проходила в Цюрихе. В ее начале молодой человек подошел к швейцарцу с пачкой денег, а затем в эффектном стиле ее рассыпал над функционером. Продолжение мероприятия было сочтено невозможным.
В понедельник стало известно, что свои президентские функции Блаттер будет выполнять до 26-го февраля следующего года.
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