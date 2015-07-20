Комик сорвал пресс-конференцию Блаттера

Известный комик Ли Нельсон стал главным героем понедельничной пресс-конференции президента ФИФА Зеппа Блаттера, которая проходила в Цюрихе. В ее начале молодой человек подошел к швейцарцу с пачкой денег, а затем в эффектном стиле ее рассыпал над функционером. Продолжение мероприятия было сочтено невозможным.

В понедельник стало известно, что свои президентские функции Блаттер будет выполнять до 26-го февраля следующего года.