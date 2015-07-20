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    Хазов будет играть в Пензе

    Форвард оренбургского «Газовика», покинувший команду на правах свободного агента, Антон Хазов продолжит карьеру в пензенском «Зените». Новый коллектив футболиста выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
    БОльшую часть своей карьеры нападающий провел в ярославском «Шиннике», за который провел 135 матчей и забил 24 мяча. Также Хазов с 2001-го по 2003-й год защищал цвета московского «Динамо».

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    Источник: Sportbox.ru

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    20.07.2015 16:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 20 июля 2015, 18:43

      в пензе или в пи(3)де

      0
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:11


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      0
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      Рейтинг: +60

      bexxx 20 июля 2015, 17:50

      шутником станет как павел воля

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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 17:43

      посмотрим

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      Рейтинг: +25

      ode 20 июля 2015, 17:36

      Давай назад в Волгу, что ты забыл во второй лиге, давай в ФНЛ.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 17:29

      Удачи Антону Хазову

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 июля 2015, 17:12

      Это благодаря. Филипенкову подбирает бесхозных.

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 20 июля 2015, 17:06

      Понесло Антошу. Загубило Динамо игрока. В Нижнем героем был по пацанке. За Торпедо отлично играл

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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 20 июля 2015, 17:01

      Бог уберёг от спартака - значит, ещё чего-нибудь достигнет!
      Макеев плачет и завидует Хазову!

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      Рейтинг: +85

      protest58us 20 июля 2015, 16:52

      Надеюсь что когда-нибудь мы таки выйдем в ФНЛ(((

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