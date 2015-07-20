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    Сборная Панамы – в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ

    Сборная Панамы одержала победу над Тринидадом и Тобаго в серии пенальти в четвертьфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ. Основное и дополнительное время встречи закончились при счете 1:1 – Техеда вывел панамцев вперед на 37-й минуте, однако гол Джонса восстановил равновесие.


    В полуфинале Панама сыграет с победителем пары Мексика – Коста-Рика.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:35
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    Комментарии (5)
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    eaguar
    1437372178
    Молодцы
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    mat73
    1437374953
    С Мексикой такое не прокатит
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    Аталанта
    1437487697
    там мексика.
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    dimagas1
    1437586476
    Фаворит явно не они.
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    ologreds
    1694997584
    numo436117
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