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    Оскар не хочет переходить в «Ювентус»

    Бразильский полузащитник "Челси" Оскар не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Игроком активно интересуется "Ювентус".

    "Рассматриваю ли я возможность перехода в Ювентус? Нет. Знаю, что об этом много говорят, но я очень счастлив в "Челси". В прошлом году я подписал новый контракт и хочу на долгий срок задержаться в своей нынешней команде", - рассказал Оскар.

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    Источник: Football

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    19.07.2015 18:32
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +77

      Chelseaman 20 июля 2015, 11:07

      не пойдет он на понижение в сериАл, в челси сейчас очень перспективная команда, а выстреливший юве, про него через год все забудут, и на соккере глоров не останется, а их преданные фаны заползут обратно в свои ямы, в которых они сидели до прошлого сезона.

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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 > Chelseaman 20 июля 2015, 12:40

      е.б.а.с.о.с завали,давно ли Челси вылез не понять откуда?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Chelseaman 20 июля 2015, 13:02

      Шушармэн, подуй в кожанный свисток.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:48

      Понятно. Привык уже к АПЛ и в Челси его все устраивает) Но и Гетце мы не отдадим Старой Синьоре! Остается только один вариант - Иско) Мората будет рад этому трансферу, ведь они с Иско лучшие друзья.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > 20 июля 2015, 11:10

      Ни за что! Ты меня услышал.

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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 > alessios1990 20 июля 2015, 12:41

      да не,он не нужен он сдал в Баварии серьезно,стиль Гвардиолы дал о себе знать,лучше Ройса забрать,он получше Гетце.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > juventus87_87 20 июля 2015, 12:52

      И ты думаешь Ройс реально может перейти из Боруссии Дортмунд в Ювентус? Хотел бы я на это посмотреть)

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      Рейтинг: +256

      Arhive 20 июля 2015, 07:01

      в Ювентусе надо в футбол играть и мозги включать. да и платить будут в два раза меньше. до свиданья Оскар.

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      Рейтинг: +10

      4ever Blue 20 июля 2015, 01:11

      Оскара с доплатой на Погбу) Фабрегаса выдвинуть вперед и воаля) Жаль, что такого не будет.

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      Рейтинг: +32

      гус хиддинк 19 июля 2015, 22:55

      Как болельщик Челси, считаю, что нужно его продавать.
      Не уровень Челси, максимум - Арсенала.
      Надо договариваться по Погба или слить Оскара за 28-30 лямов.

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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 19 июля 2015, 22:43

      Будет закидывать с разворота буфону в очко))

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      Рейтинг: +256

      Arhive > Zidane_92 20 июля 2015, 07:03

      смотри чтоб тебе в очко не накидали, в твоем ауле)

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      Рейтинг: +13

      Нашенский 19 июля 2015, 22:15

      Оскар не хочет переходить к Ди Каприо

      3
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      Рейтинг: +111

      Rusti 19 июля 2015, 22:00

      Удачи Оскару в Челси

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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 19 июля 2015, 20:51

      Не когда не уходи из Челси Оскар тем более в этот договорентус.

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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > 19 июля 2015, 22:27

      Любой говоришь а что то Оскар не очень к вам рвется.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Zen-Aky 19 июля 2015, 22:31

      Я Уверен, что его и не приглашают.

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      Рейтинг: +90

      A n d r e i 19 июля 2015, 20:39

      Ясное дело не хочет. Из Челси идти туда, где в любой момент можно в серию б вылететь.

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      Рейтинг: +67

      Zely > A n d r e i 19 июля 2015, 21:05

      Откровенную хрень написал. Небось, давильный собой

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