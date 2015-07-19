Оскар не хочет переходить в «Ювентус»

не пойдет он на понижение в сериАл, в челси сейчас очень перспективная команда, а выстреливший юве, про него через год все забудут, и на соккере глоров не останется, а их преданные фаны заползут обратно в свои ямы, в которых они сидели до прошлого сезона.
Бразильский полузащитник "Челси" Оскар не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Игроком активно интересуется "Ювентус".
"Рассматриваю ли я возможность перехода в Ювентус? Нет. Знаю, что об этом много говорят, но я очень счастлив в "Челси". В прошлом году я подписал новый контракт и хочу на долгий срок задержаться в своей нынешней команде", - рассказал Оскар.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!