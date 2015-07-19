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    «Рома» пытается арендовать Салаха

    Полузащитник «Челси» Мохамед Салах может стать игроком «Ромы». Египтянин согласен провести в римской команде ближайший сезон на правах аренды.

    Однако римлянам также необходимо договориться с «Фиорентиной», за которую игрок выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Во Флоренции хотели продлить арендное соглашение и даже перечислили в адрес «Челси» необходимую сумму, но Салах отказался возвращаться в команду. «Рома» готова компенсировать расходы «Фиорентины», предложив этой команде взять в аренду форварда Маттиа Дестро.
    Также стало известно, что «Челси» хочет видеть у себя защитника «Ромы» Алессио Романьоли, однако вряд ли этот игрок вряд ли станет частью сделки по трансферу Салаха.

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    Источник: Daily Mail

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    19.07.2015 08:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июля 2015, 16:29

      Борзеют футболисты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:22

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Rusti 19 июля 2015, 09:42

      Удачи ему в Роме

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 09:30

      Понравилось в СериАле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 19 июля 2015, 09:05

      Капризный египтянин, я бы не стал с ним нянчится.
      Хотя первый полуфинал КИ в Турине он красиво сделал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:43

      Рома постоянно покупает, потом пытается продать!

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