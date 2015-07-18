Стерлинг: «Я разочарован тем, как пришлось уходить из «Ливерпуля»

Новичкок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал критику, с которой он столкнулся после ухода из "Ливерпуля". По его словам, он действительно разочарован ситуацией.



«Я был немного разочарован тем, как я ушел. Это была главная проблема в этой ситуации - как я ушел из «Ливерпуля». Я остался в хороших отношениях с клубом, с игроками, с тренером и желаю им всего самого наилучшего в этом сезоне. Но меня действительно разочаровало то, как мне пришлось уходить. С самого первого момента, когда я услышал об интересе «Сити», я захотел присоединиться к ним из-за пути их развития. Думаю, что я поступил правильно. У меня свои собственные цели, включая амбиции, и я постараюсь взять трофеи с этим клубом», - заявил Стерлинг.



Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за переход игрока 49 млн фунтов.



Другие трансферные события чемпионата Англии удобно отслеживать в нашей «Я был немного разочарован тем, как я ушел. Это была главная проблема в этой ситуации - как я ушел из «Ливерпуля». Я остался в хороших отношениях с клубом, с игроками, с тренером и желаю им всего самого наилучшего в этом сезоне. Но меня действительно разочаровало то, как мне пришлось уходить. С самого первого момента, когда я услышал об интересе «Сити», я захотел присоединиться к ним из-за пути их развития. Думаю, что я поступил правильно. У меня свои собственные цели, включая амбиции, и я постараюсь взять трофеи с этим клубом», - заявил Стерлинг.Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за переход игрока 49 млн фунтов.Другие трансферные события чемпионата Англии удобно отслеживать в нашей обновляемой таблице переходов АПЛ