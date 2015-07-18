Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стерлинг: «Я разочарован тем, как пришлось уходить из «Ливерпуля»

Стерлинг: «Я разочарован тем, как пришлось уходить из «Ливерпуля»

18 июля 2015, 16:47
96

Новичкок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал критику, с которой он столкнулся после ухода из "Ливерпуля". По его словам, он действительно разочарован ситуацией.

«Я был немного разочарован тем, как я ушел. Это была главная проблема в этой ситуации - как я ушел из «Ливерпуля». Я остался в хороших отношениях с клубом, с игроками, с тренером и желаю им всего самого наилучшего в этом сезоне. Но меня действительно разочаровало то, как мне пришлось уходить. С самого первого момента, когда я услышал об интересе «Сити», я захотел присоединиться к ним из-за пути их развития. Думаю, что я поступил правильно. У меня свои собственные цели, включая амбиции, и я постараюсь взять трофеи с этим клубом», - заявил Стерлинг.

Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за переход игрока 49 млн фунтов.

Другие трансферные события чемпионата Англии удобно отслеживать в нашей обновляемой таблице переходов АПЛ

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (96)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SuperDeco
1437227908
Ужасный трансфер,ведь он абсолютно обычный игрок.
Ответить
jet_set
1437228093
Навозный кусок которого шейхи купили за 50 млн фунтов будет ближайшие 3 года гнить на лавке. Для арабов не в первой покупать лавочников за ахулиард. Что касается Ливерпуля, то он в очередной раз унижен Стерлингом. Негроид назвал скаузеров клубом без амбиций. Что является правдой конечно. Но можно было воздержаться.
Ответить
mister_лео
1437228243
игрок безусловно талантливый .. не в обиду фанам ливера но в данный момент играть за Сити выглядет предпочтительнее клуб хоть борется за трофеи ...в Сити его уровень точно уж неснизется .. а лавку он точно не будет полировать
Ответить
Таганский
1437228750
Видимо, паря хотел по красной дорожке, под звуки оркестра, под овации и слезы болел - ан нет..
Ответить
Vovcheg72
1437229375
Через 2 сезона будешь с ностальгией вспоминать времена в ливерпуле, играй за кристал пэлэс
Ответить
lange
1437230401
Представь на миг, как разочарованы те, кто верил в тебя, а не твой кошелёк.
Ответить
Lionel Messi-10
1437232271
этот нигер обычный наемник, ему никогда не стать великим игроком.
Ответить
Ле Тиссье
1437237304
Бомбардир каждый день пополняет мой словарный запас новыми словами. На сегодня - \"новичКок\"
Ответить
manutd navsegda
1437240436
это конечно из разряда фантастики но я искренни хотел бы чтобы ливерпуль взял апл а сити не попал даже в ле чтобы этот наемник с амбициями сел в свои-же фикалии
Ответить
P0rter
1437244348
Скатертью дорога. Жду того момента, когда Ливерпуль порвет Сити
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
Вчера, 00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+