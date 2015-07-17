Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Молодежка» ЦСКА разгромила «Рубин», «Ростов» и «Терек» обменялись голами

    Сегодня состоялись очередные матчи первого тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ.
    «Ростов» (мол.) - «Терек» (мол.) - 1:1 (1:0).
    Голы: 1:0 — Кондрюков, 36 (с пен.); 1:1 — Бацуев, 74.
    ЦСКА (мол.) - «Рубин» (мол.) - 5:0 (4:0).
    Голы: 1:0 — Алиев, 8; 2:0 — Соловьев, 28; 3:0 — Алиев, 32; 4:0 — Кривулькин, 36; 5:0 — Дергачев, 78.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 17 июля 2015, 23:05

      Первые старты радуют?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Гуфон накурен 17 июля 2015, 22:38

      Красавэльчики, ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
      Завтра повторить родненькие!




      ГАФ-ГАФ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 > Гуфон накурен 18 июля 2015, 00:57

      Сделай им саса с заглотом до кучи, чтоб ты был счастлив на все 100)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 21:06

      Ждём завтра!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 17 июля 2015, 20:50

      Алиев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 17 июля 2015, 20:11

      Первый блин,клином.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      РОСТОВ - ПАПА 17 июля 2015, 20:07

      неплохо для начала!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      pab 17 июля 2015, 20:05

      Вся молодежка Рубина играет в основе, а здесь играют дети из сада. Первый блин комом. Удачи драконам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 июля 2015, 19:59

      Скоро Алиев и хрякам так же будет двоечку отгружать)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 19:58

      Завтра первая команда также обязана выигрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 17 июля 2015, 19:57

      посмотрим завтра на основы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11