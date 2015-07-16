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    Капелло до конца года останется жить в России

    Экс-тренер сборной России 69-летний Фабио Капелло, согласно договоренности с РФС, проведет оставшуюся часть года в России. Тренер уже получил зарплату до конца 2015 года и обязался сохранить статус налогового резидента. Согласно ФЗ 2О валютном регулировании и валютном контроле", Капелло должен проживать в России не менее 183 календарных дней в течение года.

    На 15 июля 2015 года Капелло прожил в России 97 дней. Таким образом, итальянцу надо находиться на территории РФ еще 86 дней до 31 декабря текущего года. В родную Италию или другую точку мира тренер может уехать не более чем на 83 дня.
    По окончании 2015 года Капелло будет свободен от этих ограничений и сможет покинуть Россию. До этого момента РФС продолжит арендовать итальянцу квартиру в переулке у Пречистенской набережной. Ежемесячная аренда жилья экс-главного тренера сборной будет обходиться РФС в 14,3 тыс. евро при ставке НДФЛ 30%, или 11,5 тыс. евро при ставке в НДФ
    Сохранив налоговый статус Капелло, РФС существенно сэкономил на налогах. В отличие от России (13%) подоходный налог в Италии составляет 45%. За предшественников Капелло голландских тренеров Гуса Хиддинка и Дика Адвоката футбольному союзу приходилось платить по 52% налогов от суммы заработка в налоговые службы Нидерландов. С учетом налогов зарплаты голландцев обходились РФС в €10,6 млн (€7 чистый оклад плюс €3,6 налоги), Капелло — в €7,9 млн (€7 млн чистый оклад плюс €910 тыс. налоги).


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    Источник: Известия

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    16.07.2015 01:30
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +9

      Anton_FCEK 19 июля 2015, 20:18

      если его и держать тут, то пусть на Калыме свой срок в 86 дней проведет, он же любитель экзотики. Скакой целью он поищал матчи Типа Анжи-Енисей или Торпедо-Мордовия, игроков искал что ли там?

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 17 июля 2015, 02:13

      Легче было его замочить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Зенит лучший клуб 17 июля 2015, 01:03

      Ох, мудко-мудко!!!Дурная голова, ногам покоя не даёт!!!

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 16 июля 2015, 21:42

      Кошелёк западный -он и есть кошелёк: в башке калькулятор, а вместо сердца и души - кошелёк. По западному - прагматизм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 16 июля 2015, 21:02

      Ща еще Блаттер у нас политического убежища попросит.
      Пока напрашивается у Мутко на встречу с Путиным. Этот не меньше Копиллы поимел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      Zivs 16 июля 2015, 17:51

      оставили в наказание?:-)

      2
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      Рейтинг: +20

      КДС_ 16 июля 2015, 16:41

      Не Капелло а Копилла)Накопил зараза на России!

      5
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      Рейтинг: +658

      Zivs > КДС_ 16 июля 2015, 17:48

      очень остроумно!

      4
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      Рейтинг: +45

      Axu 16 июля 2015, 16:41

      есть вариант снять ему койко-место в 8-ми местном номере в московском хостеле. если снимаешь на более чем от 30 суток, то это 350-500р в день, всего 10 000-15 00р в месяц! научим экономии рфс)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Axu 16 июля 2015, 16:35

      у меня квартира на Кольском п-ве есть пустая!!! 2-ка ы хрущёвке!! готов бесплатно предоставить её Капелло

      1
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 16 июля 2015, 15:36

      Желательно в Магадане...

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > kidd-75 16 июля 2015, 15:49

      Еду в Магадан

      1
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > Павлюченко 13 16 июля 2015, 16:30

      Ты по ходу в Краснодар едешь. Семечками торговать )))

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