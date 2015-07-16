Капелло до конца года останется жить в России

Экс-тренер сборной России 69-летний Фабио Капелло, согласно договоренности с РФС, проведет оставшуюся часть года в России. Тренер уже получил зарплату до конца 2015 года и обязался сохранить статус налогового резидента. Согласно ФЗ 2О валютном регулировании и валютном контроле», Капелло должен проживать в России не менее 183 календарных дней в течение года.

На 15 июля 2015 года Капелло прожил в России 97 дней. Таким образом, итальянцу надо находиться на территории РФ еще 86 дней до 31 декабря текущего года. В родную Италию или другую точку мира тренер может уехать не более чем на 83 дня.

По окончании 2015 года Капелло будет свободен от этих ограничений и сможет покинуть Россию. До этого момента РФС продолжит арендовать итальянцу квартиру в переулке у Пречистенской набережной. Ежемесячная аренда жилья экс-главного тренера сборной будет обходиться РФС в 14,3 тыс. евро при ставке НДФЛ 30%, или 11,5 тыс. евро при ставке в НДФ

Сохранив налоговый статус Капелло, РФС существенно сэкономил на налогах. В отличие от России (13%) подоходный налог в Италии составляет 45%. За предшественников Капелло голландских тренеров Гуса Хиддинка и Дика Адвоката футбольному союзу приходилось платить по 52% налогов от суммы заработка в налоговые службы Нидерландов. С учетом налогов зарплаты голландцев обходились РФС в €10,6 млн (€7 чистый оклад плюс €3,6 налоги), Капелло — в €7,9 млн (€7 млн чистый оклад плюс €910 тыс. налоги).