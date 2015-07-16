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    Капелло до конца года останется жить в России

    Экс-тренер сборной России 69-летний Фабио Капелло, согласно договоренности с РФС, проведет оставшуюся часть года в России. Тренер уже получил зарплату до конца 2015 года и обязался сохранить статус налогового резидента. Согласно ФЗ 2О валютном регулировании и валютном контроле», Капелло должен проживать в России не менее 183 календарных дней в течение года.

    На 15 июля 2015 года Капелло прожил в России 97 дней. Таким образом, итальянцу надо находиться на территории РФ еще 86 дней до 31 декабря текущего года. В родную Италию или другую точку мира тренер может уехать не более чем на 83 дня.
    По окончании 2015 года Капелло будет свободен от этих ограничений и сможет покинуть Россию. До этого момента РФС продолжит арендовать итальянцу квартиру в переулке у Пречистенской набережной. Ежемесячная аренда жилья экс-главного тренера сборной будет обходиться РФС в 14,3 тыс. евро при ставке НДФЛ 30%, или 11,5 тыс. евро при ставке в НДФ
    Сохранив налоговый статус Капелло, РФС существенно сэкономил на налогах. В отличие от России (13%) подоходный налог в Италии составляет 45%. За предшественников Капелло голландских тренеров Гуса Хиддинка и Дика Адвоката футбольному союзу приходилось платить по 52% налогов от суммы заработка в налоговые службы Нидерландов. С учетом налогов зарплаты голландцев обходились РФС в €10,6 млн (€7 чистый оклад плюс €3,6 налоги), Капелло — в €7,9 млн (€7 млн чистый оклад плюс €910 тыс. налоги).


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    Источник: Известия

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    16.07.2015 01:30
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    Комментарии (95)
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    Axu
    1437053730
    у меня квартира на Кольском п-ве есть пустая!!! 2-ка ы хрущёвке!! готов бесплатно предоставить её Капелло
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    Axu
    1437054071
    есть вариант снять ему койко-место в 8-ми местном номере в московском хостеле. если снимаешь на более чем от 30 суток, то это 350-500р в день, всего 10 000-15 00р в месяц! научим экономии рфс)))
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    КДС_
    1437054090
    Не Капелло а Копилла)Накопил зараза на России!
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    Zivs
    1437058260
    оставили в наказание?:-)
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    Супервайзер
    1437069769
    Ща еще Блаттер у нас политического убежища попросит. Пока напрашивается у Мутко на встречу с Путиным. Этот не меньше Копиллы поимел.
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    salaga
    1437072120
    Кошелёк западный -он и есть кошелёк: в башке калькулятор, а вместо сердца и души - кошелёк. По западному - прагматизм.
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    Зенит лучший клуб
    1437084213
    Ох, мудко-мудко!!!Дурная голова, ногам покоя не даёт!!!
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    Кабинетный Зенит
    1437088429
    Легче было его замочить
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    Anton_FCEK
    1437326287
    если его и держать тут, то пусть на Калыме свой срок в 86 дней проведет, он же любитель экзотики. Скакой целью он поищал матчи Типа Анжи-Енисей или Торпедо-Мордовия, игроков искал что ли там?
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    ologreds
    1694997605
    numo435801
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    Россия
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