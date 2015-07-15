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    Дзагоев: "В целом ЦСКА готов к сезону"

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от старта чемпионата России. В первом туре "армейцы" 18 июля сыграют с казанским "Рубином".
    "В целом считаю, что команда готова к предстоящему сезону. Очень важно было набрать хорошую форму, поскольку игры пойдут одна за одной. Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с "Рубином", в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков", - приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.07.2015 14:59
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:25

      Нужно стартовать с победы, хотя матч с Рубином будет очень непростым!

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 15 июля 2015, 22:04

      В целом может быть-а в индивидуальном плане-нам будет тяжело.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 15 июля 2015, 20:37

      Рубин ведь то же хочет радовать своих болельщиков.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2015, 20:36

      Очень подозрительное это "в целом"... В целом и в общем когда-то и социализм построили, и отчитывались о небывалых урожаях зерна и хлопка, закупая при этом зерно в Канаде и США... И песенка была: "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо..." (текст желающие найдут в рунете).

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 15 июля 2015, 20:27

      Посмотрим в целом.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 15 июля 2015, 18:26

      Удачи нам!

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > RussianHorse 15 июля 2015, 20:24

      В целом?

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 18:23

      арендовать бы ещё хорошего парня у Ромы!

      3
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:20

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 15 июля 2015, 18:18

      Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с "Рубином", в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков"
      МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!

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      Рейтинг: +152

      ren888888 15 июля 2015, 18:17

      Чебурек готов)

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