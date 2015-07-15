Дзагоев: "В целом ЦСКА готов к сезону"

Нужно стартовать с победы, хотя матч с Рубином будет очень непростым!
Нужно стартовать с победы, хотя матч с Рубином будет очень непростым!
В целом может быть-а в индивидуальном плане-нам будет тяжело.
Рубин ведь то же хочет радовать своих болельщиков.
Очень подозрительное это "в целом"... В целом и в общем когда-то и социализм построили, и отчитывались о небывалых урожаях зерна и хлопка, закупая при этом зерно в Канаде и США... И песенка была: "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо..." (текст желающие найдут в рунете).
Посмотрим в целом.
Удачи нам!
В целом?
арендовать бы ещё хорошего парня у Ромы!
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Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с "Рубином", в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков"
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
Чебурек готов)