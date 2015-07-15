Дзагоев: "В целом ЦСКА готов к сезону"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от старта чемпионата России. В первом туре "армейцы" 18 июля сыграют с казанским "Рубином".

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"В целом считаю, что команда готова к предстоящему сезону. Очень важно было набрать хорошую форму, поскольку игры пойдут одна за одной. Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с "Рубином", в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков", - приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.