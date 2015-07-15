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    Аймар завершает карьеру

    Известный аргентинский футболист Пабло Аймар принял решение повесить бутсы на гвоздь. Еще совсем недавно он был представлен в качестве игрока "Ривер Плейта", но в последние дни у него обострились проблемы с лодыжкой правой ноги, из-за чего тренер команды дал понять, что больше не рассчитывает на полузащитника. Это и сподвигло Аймара попрощаться с игровой карьерой.

    Поговаривают, истинной причиной могли стать разногласия между игроком и наставником, но рулевой "Ривера Плейта" Марсело Гальярдо опроверг эти данные.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 11:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 19 июля 2015, 02:14

      Я согласен

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 16 июля 2015, 06:12

      Очень жаль. Здоровья, Пабло!

      0
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 15 июля 2015, 18:52

      были люди в наше время,не то что нынешнее племя)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cannongun 15 июля 2015, 15:53

      удачи Аймару

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 15:08

      а неймар только начинает)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 14:10

      Да уж пора!

      0
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      Рейтинг: +35

      TiffosoBianconero 15 июля 2015, 14:02

      ожаль, думал нам поможет!бока ведь Тевеса взяла(

      2
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 15 июля 2015, 12:29

      я думал он уже давно закончил)ждём на тренерском поприще!

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      Рейтинг: +61

      Barsis 15 июля 2015, 12:27

      Один из моих любимых игроков начала 2000-х. Жаль, что не смог раскрыться полностью, очень техничный и умный игрок.

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 15 июля 2015, 12:21

      Отличный был игрок в свое время. Лучше него в Валенсии был только Мендьетта. Удачи )

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