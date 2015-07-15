Аймар завершает карьеру

Известный аргентинский футболист Пабло Аймар принял решение повесить бутсы на гвоздь. Еще совсем недавно он был представлен в качестве игрока "Ривер Плейта", но в последние дни у него обострились проблемы с лодыжкой правой ноги, из-за чего тренер команды дал понять, что больше не рассчитывает на полузащитника. Это и сподвигло Аймара попрощаться с игровой карьерой.



Поговаривают, истинной причиной могли стать разногласия между игроком и наставником, но рулевой "Ривера Плейта" Марсело Гальярдо опроверг эти данные.



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