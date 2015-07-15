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    Аймар завершает карьеру

    Известный аргентинский футболист Пабло Аймар принял решение повесить бутсы на гвоздь. Еще совсем недавно он был представлен в качестве игрока «Ривер Плейта», но в последние дни у него обострились проблемы с лодыжкой правой ноги, из-за чего тренер команды дал понять, что больше не рассчитывает на полузащитника. Это и сподвигло Аймара попрощаться с игровой карьерой.

    Поговаривают, истинной причиной могли стать разногласия между игроком и наставником, но рулевой «Ривера Плейта» Марсело Гальярдо опроверг эти данные.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 11:41
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    Комментарии (19)
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    Barsis
    1436952478
    Один из моих любимых игроков начала 2000-х. Жаль, что не смог раскрыться полностью, очень техничный и умный игрок.
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    WhiteLuckyBuster
    1436952550
    я думал он уже давно закончил)ждём на тренерском поприще!
    Ответить
    TiffosoBianconero
    1436958172
    ожаль, думал нам поможет!бока ведь Тевеса взяла(
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    sir_Alex
    1436958628
    Да уж пора!
    Ответить
    denmig
    1436962125
    а неймар только начинает)))
    Ответить
    cannongun
    1436964822
    удачи Аймару
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    Сашка Охотник
    1436975551
    были люди в наше время,не то что нынешнее племя)
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    Espana-Deutschland
    1437016379
    Очень жаль. Здоровья, Пабло!
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    Evgenii333
    1437261260
    Я согласен
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    ologreds
    1694997609
    numo435740
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