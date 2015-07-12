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    Робсон: "Такой игрок, как я, не помешал бы "Спартаку"

    Бывший футболист московского "Спартака" Робсон поделился своими мыслями о главном тренере красно-белых Дмитрие Аленичеве.

    "Это был умный футболист. Не так ведь просто он был центральным полузащитником. Светлая голова. правильное понимание игры, удобные пасы... После карьеры он даже в политике преуспел, это тоже о чем-то говорит. Кстати, сейчас "Спартаку" не помешал бы такой форвард, как я в молодости. Через клуб прошла масса иностранцев, а должным образом никто адаптироваться не сумел. То есть так же, как я. Но мне было легче, потому что я был чуть ли не единственным иностранцем в "Спартаке", - сказал бразилец.

    В Москве Робсон играл с 1997-го по 2001-й год и провел 102 матча (32 забитых мяча).

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    Источник: Sportbox.ru

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    12.07.2015 21:38
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +33

      piper65 16 июля 2015, 05:38

      отлично играл максимка!

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 13 июля 2015, 15:10

      Икона Спартака!

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 июля 2015, 09:36

      С попаданием в ворота,у парня,туго было.Мазила.На черновой работе вкалывал,не ленился.

      0
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      Рейтинг: +146

      Ironyfan 13 июля 2015, 09:19

      Как же , помню такого...и матч с Арсеналом помню...разнесли тогда лондонцев )

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 13 июля 2015, 08:17

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 13 июля 2015, 07:47

      Тогда Робсон был экзотикой в угоду моде держать в команде чернокожего. Сейчас с этим уже перебор,наверное догнали НБА. Но там они - значительная часть населения, а у нас - гастарбайдеры-миллионеры...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:36

      Безусловно! Не факт правда, что Робсон играл бы в основе сегодняшнего Спартака, но он реально не хуже многих игроков этого клуба)

      0
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      Рейтинг: +25

      Ромбик 13 июля 2015, 04:17

      Максимка КЛАСС !!! Все тебя помнят. Я уже не раз говорил что если Спартак и делает удачную покупку то играть ему под 24 номером. Промес своей игрой это доказал и будем надеятся ,что он и есть тот футболист о котором ты говоришь

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 00:00


      Робсон это безусловно низкосортный шлак.


      Но для сегодняшнего Спартака это безусловно была бы звезда.

      -

      А Аленичев застрял мыслями в прошлом веке. Того Спартака уже никогда не будет, и никаких Побед, Титулов и Трофеев у СпаМа не будет тоже.

      Будет калейдоскоп спартаковцев-неудачников на тренерском мостике, будут непрерывные зависть и интриги. И недоумение: ну почему же, как только стали бороться с допингом и запретили бромантан - Спартаку пришёл конец?!!!

      1
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      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 01:45

      Сколько экспертов развелось, диву даешься. И в политике, и в экономике, и в спорте. И каждый с авторитетным видом что-нибудь предсказывает, особенно чьи-нибудь неудачи. С долей хамства, пропорциональной уровню воспитания.

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      Рейтинг: +51

      adeptch > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 03:57

      Шлак - это мать твоя, шлю.а, которая тебя родила от кучки бухих бомжей, она тебе сказала кто твой отец? видимо до сих пор не ясно кто именно "всея Руси - этим все сказано!!!"

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      Рейтинг: +25

      Ромбик > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 04:19

      Шел бы спать а не по нашим веткам флудить. Или что наотмечался покупного Кубка? Не спится ?

      3
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 09:37

      Эту мантру,ты уже несколько раз писал,не надоело?

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      Рейтинг: +10

      ЙУжныЙ 12 июля 2015, 23:33

      максимка , блатцы , лучкин

      0
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