Бекхэм: "Грустно видеть, что Касильяс покидает клуб, которому отдавал все на протяжении многих лет"

Каса еще мог играть высоком уровне в Реале.
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Каса еще мог играть высоком уровне в Реале.
много грустного в жизни
Да, очень грустно.
Бэкс прав но что поделать,это решение самого Каса...
Согласен с Бэксом, Икер легенда с большой буквы. Но его время уйти пришло, даже года 2 назад можно было отправить его на заработки, а не кормить его до конца его карьеры как сейчас
Кстати, начал травлю Каса Мауриньо. С него все и пошло. Мауру не нравилось, что Кас дружил с Хави и началась травля, а Перес продолжил начатое Великим Склочником. Конечно Порту не для такого игрока! И тут руководство Среала не упустили случая унизить человека, который был, пожалуй, единственным порядочным мужиком в этой балетной школе.
Так же Реал поступил в своё время и с Раулем
грустно что касильяс покидает.что басти покидает.что джеррард.что пирло.что хави.очень грустно в общем.
Что делать, время...
ВСЕ ВЕРНО И В ТОЧКУ СКАЗАЛ ДЭВИД! ИКЕРУ ОТ ДУШИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО И РЕСПЕКТ!!!!! свинство и самодурство переса ещё аукнется ему и не раз.