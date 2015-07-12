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    Бекхэм: "Грустно видеть, что Касильяс покидает клуб, которому отдавал все на протяжении многих лет"

    Бывший игрок "Реала" Дэвид Бекхэм прокомментироавл уход из команды Икера Касильяса, который находился в клубной системе с девяти лет:
    "Что можно сказать об этом человеке. Мне грустно видеть, как Икер покидает клуб, который он обожал. Он отдавал "Реалу" всего себя на протяжении долгих лет. Касильяс — настоящий друг, потрясающий человек и один из лучших вратарей в истории футбола. Настоящая легенда" - приводит слова Бэкхема АS.

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    Источник: AS

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    12.07.2015 10:43
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 07:11

      Каса еще мог играть высоком уровне в Реале.

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:19

      много грустного в жизни

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 12 июля 2015, 18:45

      Да, очень грустно.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:09

      Бэкс прав но что поделать,это решение самого Каса...

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 12 июля 2015, 17:44

      Согласен с Бэксом, Икер легенда с большой буквы. Но его время уйти пришло, даже года 2 назад можно было отправить его на заработки, а не кормить его до конца его карьеры как сейчас

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 12 июля 2015, 16:32

      Кстати, начал травлю Каса Мауриньо. С него все и пошло. Мауру не нравилось, что Кас дружил с Хави и началась травля, а Перес продолжил начатое Великим Склочником. Конечно Порту не для такого игрока! И тут руководство Среала не упустили случая унизить человека, который был, пожалуй, единственным порядочным мужиком в этой балетной школе.

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland > ESPANOL 12 июля 2015, 18:46

      Ещё Рамоса забыл. Он тоже нормальный мужик.
      Но Кас был единственным воспитанником Реала в нынешнем составе, который был его лидером. Единственным.

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      Рейтинг: +15

      andrei6375 12 июля 2015, 15:39

      Так же Реал поступил в своё время и с Раулем

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:10

      грустно что касильяс покидает.что басти покидает.что джеррард.что пирло.что хави.очень грустно в общем.

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      Рейтинг: +87

      mordvin60 12 июля 2015, 15:03

      Что делать, время...

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 12 июля 2015, 14:06

      ВСЕ ВЕРНО И В ТОЧКУ СКАЗАЛ ДЭВИД! ИКЕРУ ОТ ДУШИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО И РЕСПЕКТ!!!!! свинство и самодурство переса ещё аукнется ему и не раз.

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