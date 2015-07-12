Бекхэм: "Грустно видеть, что Касильяс покидает клуб, которому отдавал все на протяжении многих лет"

Бывший игрок "Реала" Дэвид Бекхэм прокомментироавл уход из команды Икера Касильяса, который находился в клубной системе с девяти лет:



"Что можно сказать об этом человеке. Мне грустно видеть, как Икер покидает клуб, который он обожал. Он отдавал "Реалу" всего себя на протяжении долгих лет. Касильяс — настоящий друг, потрясающий человек и один из лучших вратарей в истории футбола. Настоящая легенда" - приводит слова Бэкхема АS.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.