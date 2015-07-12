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    • Бекхэм: «Грустно видеть, что Касильяс покидает клуб, которому отдавал все на протяжении многих лет»

    Бекхэм: «Грустно видеть, что Касильяс покидает клуб, которому отдавал все на протяжении многих лет»

    Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментироавл уход из команды Икера Касильяса, который находился в клубной системе с девяти лет:
    «Что можно сказать об этом человеке. Мне грустно видеть, как Икер покидает клуб, который он обожал. Он отдавал «Реалу» всего себя на протяжении долгих лет. Касильяс — настоящий друг, потрясающий человек и один из лучших вратарей в истории футбола. Настоящая легенда» – приводит слова Бэкхема АS.

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    Источник: AS

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    12.07.2015 10:43
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    Комментарии (91)
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    mordvin60
    1436702624
    Что делать, время...
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    Die Roten
    1436703005
    грустно что касильяс покидает.что басти покидает.что джеррард.что пирло.что хави.очень грустно в общем.
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    andrei6375
    1436704773
    Так же Реал поступил в своё время и с Раулем
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    ESPANOL
    1436707967
    Кстати, начал травлю Каса Мауриньо. С него все и пошло. Мауру не нравилось, что Кас дружил с Хави и началась травля, а Перес продолжил начатое Великим Склочником. Конечно Порту не для такого игрока! И тут руководство Среала не упустили случая унизить человека, который был, пожалуй, единственным порядочным мужиком в этой балетной школе.
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    realmadrid92
    1436712248
    Согласен с Бэксом, Икер легенда с большой буквы. Но его время уйти пришло, даже года 2 назад можно было отправить его на заработки, а не кормить его до конца его карьеры как сейчас
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    Planet Georgia
    1436713750
    Бэкс прав но что поделать,это решение самого Каса...
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    Espana-Deutschland
    1436715932
    Да, очень грустно.
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    112910415
    1436725186
    много грустного в жизни
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    nahan
    1436760697
    Каса еще мог играть высоком уровне в Реале.
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    ologreds
    1694997626
    numo435464
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