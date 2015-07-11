"Штутгарт" подписал трехлетний контракт с Эмилиано Инсуа

У Атлетико были проблемы с лимитом на игроков не из Европы, в то же время они интересовались защитником Штутгарта Антонио Рюдигером. Теперь после этого трансфера мне интересно - они возьмут из Монако тунисца Абденнура или возьмут из Штутгарта немца Рюдигера?
Защитник мадридского "Атлетико" Эмилиано Инсуа перешел в "Штутгарт", с которым подписал трехлетний контракт, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается.
В "Атлетико" Инсуа перешел в 2013 году из лиссабонского "Спортинга", который был заинтересован в возвращении аргентинского защитника.
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