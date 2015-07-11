"Штутгарт" подписал трехлетний контракт с Эмилиано Инсуа

Защитник мадридского "Атлетико" Эмилиано Инсуа перешел в "Штутгарт", с которым подписал трехлетний контракт, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается.





В "Атлетико" Инсуа перешел в 2013 году из лиссабонского "Спортинга", который был заинтересован в возвращении аргентинского защитника



