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    "Штутгарт" подписал трехлетний контракт с Эмилиано Инсуа

    Защитник мадридского "Атлетико" Эмилиано Инсуа перешел в "Штутгарт", с которым подписал трехлетний контракт, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается.

    В "Атлетико" Инсуа перешел в 2013 году из лиссабонского "Спортинга", который был заинтересован в возвращении аргентинского защитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 11:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 11 июля 2015, 17:57

      У Атлетико были проблемы с лимитом на игроков не из Европы, в то же время они интересовались защитником Штутгарта Антонио Рюдигером. Теперь после этого трансфера мне интересно - они возьмут из Монако тунисца Абденнура или возьмут из Штутгарта немца Рюдигера?

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 14:11

      хороший игрок

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      Рейтинг: +10

      qisi71 11 июля 2015, 12:20

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:13

      удачи в штутгарте!

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