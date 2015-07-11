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    «Штутгарт» подписал трехлетний контракт с Эмилиано Инсуа

    Защитник мадридского «Атлетико» Эмилиано Инсуа перешел в «Штутгарт», с которым подписал трехлетний контракт, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается.

    В «Атлетико» Инсуа перешел в 2013 году из лиссабонского «Спортинга», который был заинтересован в возвращении аргентинского защитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 11:49
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    Комментарии (5)
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    Die Roten
    1436606032
    удачи в штутгарте!
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    qisi71
    1436606431
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если буде брать скажите что от \"Globalkapper\", буду благодарен. Сайт - m / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Петр 1
    1436613070
    хороший игрок
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    Serg_Diamond
    1436626650
    У Атлетико были проблемы с лимитом на игроков не из Европы, в то же время они интересовались защитником Штутгарта Антонио Рюдигером. Теперь после этого трансфера мне интересно - они возьмут из Монако тунисца Абденнура или возьмут из Штутгарта немца Рюдигера?
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    ologreds
    1694997633
    numo435378
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