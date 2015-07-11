«Штутгарт» подписал трехлетний контракт с Эмилиано Инсуа

Защитник мадридского «Атлетико» Эмилиано Инсуа перешел в «Штутгарт», с которым подписал трехлетний контракт, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается.
В «Атлетико» Инсуа перешел в 2013 году из лиссабонского «Спортинга», который был заинтересован в возвращении аргентинского защитника.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!