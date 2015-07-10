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    Мексика забила Кубе шесть мячей на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Сегодня в США состоялись первые матчи группы «С» Золотого кубка КОНКАКАФ.

    10 июля. Чикаго. Стадион «Солджер Филд».

    Мексика – Куба – 6:0 (4:0).

    Голы: 1:0 – Перальта, 17; 2:0 – Вела, 22; 3:0 – Перальта, 37; 4:0 – Гуадрадо, 44; 5:0 – Перальта, 62; 6:0 – Дж. дос Сантос, 75.

    Мексика: Очоа, Агилар, Лайун, Родригес, Рейес, Эррера, Х. дос Сантос (Дж. дос Сантос, 57), Гуардадо (Корона, 72), Риос, Вела (Эскивель, 72), Перальта.

    10 июля. Чикаго. Стадион «Солджер Филд».

    Тринидад и Тобаго – Гватемала – 3:1 (3:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 06:33
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    Комментарии (28)
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    juventus186
    1436506998
    Дж. дос Сантос оказался успешнее Хэ дос Сантоса!!!:-)
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    DXTK
    1436507712
    И в футболе и в теннисе 6-0 это разгром. Не слишком разнообразная была игра одна команда буквально высекла другую. В другом матче случилась классическая ситуация одна команда переиграла на два гола другую счет 3-1 вроде и ничего.
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    drug01
    1436507740
    Начало положено!
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    Bearded man
    1436510860
    Гуардадо его зовут, понабрали чудиков по объявлениям, которые даже футболистов различить не могут.
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    ДАША Д
    1436511331
    Хоть кто-то играет в свое удовольствие.
    Ответить
    aseke25
    1436512844
    Мощный старт...
    Ответить
    ОЛЛС
    1436512893
    Зато кубинцы в домино играют лучше всех.
    Ответить
    aseke25
    1436512952
    Мощный старт...
    Ответить
    112910415
    1436515881
    совсем разный уровень
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    ologreds
    1694997640
    numo435257
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