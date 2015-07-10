Мексика забила Кубе шесть мячей на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в США состоялись первые матчи группы «С» Золотого кубка КОНКАКАФ.





10 июля. Чикаго. Стадион «Солджер Филд».

Мексика – Куба – 6:0 (4:0).

1:0 – Перальта, 17; 2:0 – Вела, 22; 3:0 – Перальта, 37; 4:0 – Гуадрадо, 44; 5:0 – Перальта, 62; 6:0 – Дж. дос Сантос, 75.

10 июля. Чикаго. Стадион «Солджер Филд».

Тринидад и Тобаго – Гватемала – 3:1 (3:0).

Очоа, Агилар, Лайун, Родригес, Рейес, Эррера, Х. дос Сантос (Дж. дос Сантос, 57), Гуардадо (Корона, 72), Риос, Вела (Эскивель, 72), Перальта.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!