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    Ивелин Попов: "Мне говорили, что атмосфера в "Спартаке" не очень... Это полная ерунда"

    Новобранец московского "Спартака" Ивелин Попов выразил уверенность, что команда уже близка к обретению взаимопонимания на поле:

    "Да, у меня похожее чувство: будто всю жизнь играю в этой команде! – приводит официальный сайт "Спартака" слова Попова. – Очень приятно, что и все футболисты, и тренерский штаб приняли меня так открыто и гостеприимно! До перехода в "Спартак" кто-то говорил мне, что атмосфера в команде не очень…

    Но, оказавшись здесь, я понял, что это полная ерунда. Все прекрасно ладят друг с другом. Вы сами знаете, как вечером футболисты собираются вместе и общаются на самые разные темы: у нас очень теплый климат внутри команды".

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    Источник: ФК «Спартак»

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    10.07.2015 00:07
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 10 июля 2015, 17:56

      Шешуков в Локомотиве,похоже пел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 10 июля 2015, 15:10

      вначале сезона в спартаке всегда весело. в конце - все смеются над ними!

      2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 10 июля 2015, 13:05

      Великий СВИН-о-вед, свиней силосом не кормят. Разве что коров и бомжей.

      1
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      Рейтинг: +1369

      makkie 10 июля 2015, 12:46

      По ходу чемпионата и посмотрим, сборы всегда на позитиве вроде проходили.. Удачи!

      От Ивелина ждем результативной игры, пока неплохо смотрится, вписался быстро в командную игру.

      0
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      Рейтинг: +160

      pif57 10 июля 2015, 12:19

      Обстановка оказывается ещё хуже!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 10 июля 2015, 11:48

      атмосфера в "Спартаке"
      Да какая в Свинарне может быть? Силоса не завезли!!

      Да ЖАЛЬ был хорошим футболистом!! Стал поросенком! БЕДА!

      3
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      Рейтинг: +579

      lange 10 июля 2015, 10:42

      "Мы в засаде годами ждали" © "Спартак" - 13 лет без побед

      1
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      Рейтинг: +108

      Сула > lange 10 июля 2015, 11:21

      бомжевики в своё врея тоже по 20 с лишним лет без чемпионств сидели.

      3
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 10 июля 2015, 10:28

      надеюсь это правда.

      2
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      Рейтинг: +274

      никита001 > LOpp 10 июля 2015, 12:13

      Правда, правда, увы для бомжиков, голая и горькая правда...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Сула 10 июля 2015, 09:47

      это Спартак паря, а не какие-то другие клубишки.

      4
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      Рейтинг: +81

      zeni > Сула 10 июля 2015, 11:54

      Вот именно ааааааааа..Смехота Спартаковская!! РОССИЯ В шоке свиньи ожили !!!

      1
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      Рейтинг: +274

      никита001 > zeni 10 июля 2015, 12:14

      Да нет, шок впереди.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 09:26

      "Свежо предание."..............

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      никита001 > starche 10 июля 2015, 12:14

      Свежо питание, а серется с трудом.

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