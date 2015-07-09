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    "Ростов" погасил задолженности перед футболистами

    "Ростов" погасил задолженности перед своими футболистами по зарплате и премиальным. Об этом сообщил вице-президент клуба Александр Шикунов.

    Ранее РФС не выдал ростовчанам лицензию на сезон-2015/16 из-за имеющихся долгов. После заседания апелляционного комитета РФС "Ростов" получил право выступать в РФПЛ с условием погашения остатка задолженности до 5 июня. Затем стало известно, что РФС запретил клубу регистрировать новых игроков, а также ограничил заявку на сезон до 18 человек. Клуб должен был до 1 июля погасить все долги, чтобы получить возможность сделать полноценную заявку на сезон.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 17:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +111

      Rusti 10 июля 2015, 10:41

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:14

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 9 июля 2015, 21:34

      Приятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Dimas77 9 июля 2015, 21:00

      В среду взорвём трансферный рынок!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Vector > Dimas77 9 июля 2015, 21:15

      Например?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer > Vector 9 июля 2015, 21:41

      Может аренда Балотелли, нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Vector > Franz Beckenbauer 9 июля 2015, 21:56

      Ну это совсем Хиросима...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 июля 2015, 19:52

      Надеемся что и впредь зарплату будут платить вовремя!Вперёд Ростов! Бердыев верим в тебя!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 июля 2015, 19:34

      Ну наконец-то, это хорошо..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:01


      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 9 июля 2015, 18:20

      Прокручивали зарплату футболистов? Интересно, какой процент получился?

      1
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      Рейтинг: +77

      bezymec > Viktor41 9 июля 2015, 18:50

      Рот свой закрой!Прокручивали!Денег нет!Вот и все!Теперь все нормально!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 > bezymec 10 июля 2015, 19:56

      От вас господин хороший культурой так и "прет". Видать вы участник той самой прокрутки?

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 18:11

      Пожелаю больше в таковую долговую яму не попадать, удачи!

      7
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      Рейтинг: +11

      polc80 9 июля 2015, 17:57

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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