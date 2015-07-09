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    • Коста-Рика не справилась с Ямайкой на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Коста-Рика не справилась с Ямайкой на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Сегодня в США были сыграны первые матчи группы «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ.

    9 июля. Карсон. Стадион «Стабхаб-Центр».

    Коста-Рика – Ямайка – 2:2 (2:1).

    Голы: 0:1 – Макклири, 13; 1:1 – Миллер, 33; 2:1 – Рамирес, 37; 2:2 – МакАнуфф, 48.

    Коста-Рика: Альварадо, Гамбоа, Диас, Гонсалес, Миллер, Куберо, Борхес, Венегас (Саборио, 59), Рамирес (Вега, 74), Руис (Агилар, 69), Кэмпбелл.

    9 июля. Карсон. Стадион «Стабхаб-Центр».

    Сальвадор – Канада – 0:0.

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    09.07.2015 07:29
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    Комментарии (14)
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    жеха87
    1436420255
    Ямайка и на кубке Америки играла и КОНКАКАФ!? Разве так можно?
    Ответить
    DXTK
    1436422046
    Коста-Рика и Ямайка результативно провели матч правда победителя не было выявленно но интерес к игре присутствовал особенно в плане атаки. Сальвадор и Канада голов не забили, а некоторые в таких ситуациях говорят что матч был потрачен в пустую, хотя по одному очку команды уже набрали.
    Ответить
    Planet Georgia
    1436424495
    Эхх где Коста-Рика ЧМ 2014!
    Ответить
    juventus186
    1436426319
    Ха!Тотал сыграл, а Ямайка в очередной раз показала, что у нее есть характер!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436430957
    хорошо
    Ответить
    ст_прапорщик
    1436437712
    Это Ямайка не дожала Коста-Рику)
    Ответить
    nahan
    1436452327
    Теперь даже это как сенсация...
    Ответить
    лолос
    1436456068
    Ямайка - сборная уровня сборной России. Но плюс ямайцам то, что у них есть желание за страну биться, а не дурака на поле валять.
    Ответить
    eaguar
    1436467893
    Ямайка разыгралась .
    Ответить
    ologreds
    1694997646
    numo435176
    Ответить
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