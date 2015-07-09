Коста-Рика не справилась с Ямайкой на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в США были сыграны первые матчи группы «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ.
9 июля. Карсон. Стадион «Стабхаб-Центр».
Коста-Рика – Ямайка – 2:2 (2:1).
Голы: 0:1 – Макклири, 13; 1:1 – Миллер, 33; 2:1 – Рамирес, 37; 2:2 – МакАнуфф, 48.
Коста-Рика: Альварадо, Гамбоа, Диас, Гонсалес, Миллер, Куберо, Борхес, Венегас (Саборио, 59), Рамирес (Вега, 74), Руис (Агилар, 69), Кэмпбелл.
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9 июля. Карсон. Стадион «Стабхаб-Центр».
Сальвадор – Канада – 0:0.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!