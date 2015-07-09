Коста-Рика не справилась с Ямайкой на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в США были сыграны первые матчи группы «Б» Золотого кубка КОНКАКАФ.





9 июля. Карсон. Стадион «Стабхаб-Центр».

Коста-Рика – Ямайка – 2:2 (2:1).

Голы:

0:1 – Макклири, 13; 1:1 – Миллер, 33; 2:1 – Рамирес, 37; 2:2 – МакАнуфф, 48.