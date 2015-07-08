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    В новом сезоне РФПЛ судьи будут использовать спрей

    В сезоне РФПЛ 2015/2016 главные судьи всех матчей будут использовать широко применяющийся в других странах исчезающий спрей для обозначения линий и точек. Об этом рассказал глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников, не исключивший, что спрей будет задействован уже в матче за Суперкубок России (12 июля).

    Ввести данное средство планировалось еще в прошлом сезоне, но тогда не нашлось необходимых финансовых средств.

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    Источник: ТАСС

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    08.07.2015 16:51
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:16

      Ну и правильно! Хоть в чем то мы не должны отставать от западных технологий)

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 8 июля 2015, 22:54

      Неужели?
      Ай да молодцы! Неужели Гинер дал денег на дешёвую пенку для бритья!!!!!

      1
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      Рейтинг: +24

      pin_y 8 июля 2015, 22:50

      Накопили денег!!!!

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 8 июля 2015, 21:53

      На спрей не хватило финансов???У меня вопрос,а смысл тогда проведения чемпионата мира?))))Сочи это нафига.Когда ливневки не могли сделать и там наряду с Воронежом был глобальный потоп ПОСЛЕ ДОЖДЯ ЧУТЬ СИЛЬНЕЕ ОБЫЧНОГО???Может стоит экономику поднять на эти бабки,а потом уже устроить "всё как у людей" чтобы было???

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      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 21:21

      стена шуток и скорби тут

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 8 июля 2015, 20:49

      Спрей и лак для волос

      2
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > TheDDS 9 июля 2015, 08:23

      неймар с криро одобряют!

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      Рейтинг: +185

      Bobus 8 июля 2015, 20:31

      Наше благосостояние неуклонно растёт. Надеюсь делать этот спрей будут в нашей стране

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      Рейтинг: +65

      a3r3v3 8 июля 2015, 20:14

      Надеюсь "Черемуху",тогда страдания и сопли некоторых игроков будут выглядеть убедительней!)))

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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 8 июля 2015, 19:39

      В новом сезоне РФПЛ судьи будут использовать спрей, так как шариковые антиперспиранты оставляют следы на одежде.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июля 2015, 19:39

      ага..и одноразовые бритвы...

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