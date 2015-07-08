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    • Отец Агуэро рассказал, как оскорбляли семью Месси на финальном матче Кубка Америки

    Отец Агуэро рассказал, как оскорбляли семью Месси на финальном матче Кубка Америки

    Отец нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро подтвердил аргентинскому радио, что чилийские болельщики оскорбляли семью Лионеля Месси во время финального матча Кубка Америки.

    «Я был с ними, и мы не могли наслаждаться игрой. Семье Месси пришлось плохо. Отца Лео ударили флагом, а мать оскорбляли все находящиеся там чилийки. В какой-то момент она не выдержала и ответила им. Страсти накалились, после чего полицейские отвели нас в другое место наверху, откуда ничего невозможно было видеть. Второй тайм я смотрел по телевизору. Семью Месси не переставали всячески оскорблять и перешли к рукоприкладству», – сказал Лионель Агуэро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 07:47
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    Комментарии (183)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    wolf loner
    1436354047
    На вип места денег не хватило?
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    Lionel Messi-10
    1436358642
    Ахад опять свой проспоренный рот открыл..
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    Die Roten
    1436359312
    совсем чокнутые.при чем тут семья?
    Ответить
    Gorbuncov
    1436363767
    Дегенераты, что с них взять) Это наверное семейка Хары отличилась.
    Ответить
    guf ak-47
    1436364835
    сами знали куда шли
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    nahan
    1436370236
    Пиночетовские[кю]и...
    Ответить
    CaMpeR_RM
    1436374361
    а вип трибуны? отец получил то, что заслужил, из-за него его сына называли вором, флагом по е...
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    lobsterdam
    1436382337
    в латинской америке нравы дремучие на футболе и не только. В 30-50х годах там вроде на футболе и перестрелки были между болельщиками. Теперь понятно, почему месси такой понурый был, не до игры ему было совсем.
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    Baltazar 69
    1436470771
    Собственно это бред! Просто хотят снять ответственность с Месси за про*банный матч! Какая логика у отца Агуэро, причем тут Месси, он признает беспомощность своего родного сына, при этом вознося Месси! Да Дон Диего с Пеле о таком даже думать не могли, чтобы брать перерыв в игре! ПОЗОР!!! Зачем вообще вести разговор, когда он сам саказал \"Я клал болт на Вас, и Вашу сборную. Мне в Барселоне больше нравится, а что дать Вы мне сможете? Ничего...\"В общем картина удручающая, некогда потенциально великий игрок, закончил свою жизнь алкоголиком в нищете, в хижине перед подшивками из газет за 2015 год...Думаю ле эдак через цать увидим
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    ologreds
    1694997651
    numo435089
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