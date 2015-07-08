Отец Агуэро рассказал, как оскорбляли семью Месси на финальном матче Кубка Америки

Отец нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро подтвердил аргентинскому радио, что чилийские болельщики оскорбляли семью Лионеля Месси во время финального матча Кубка Америки.
«Я был с ними, и мы не могли наслаждаться игрой. Семье Месси пришлось плохо. Отца Лео ударили флагом, а мать оскорбляли все находящиеся там чилийки. В какой-то момент она не выдержала и ответила им. Страсти накалились, после чего полицейские отвели нас в другое место наверху, откуда ничего невозможно было видеть. Второй тайм я смотрел по телевизору. Семью Месси не переставали всячески оскорблять и перешли к рукоприкладству», – сказал Лионель Агуэро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.