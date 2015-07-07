"Спартак" обыграл соперника; "Анжи" довольствовался ничьей

Говорят жара была даже в тени +35, а на солнце и вовсе все 40. В России такого не встретишь. Может поэтому так вяло начали и не показали всех скоростей? Даже Квинси и тот порой чувствовал себя непросто..
Но зато все 90 минут отбегали, а во втором тайме заперли соперника на его половине поля. Гол красивый вышел - трёхходовка Попов-Квинси-Давыд.
Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер "Спартака" в течение матча отбил пенальти игрока "Фрайбурга" Нильса Петерсена.
"Спартак" (Россия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 - Давыдов, 55.
"Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:1 (0:0).
Гол "Анжи": 1:0 - Боли, 48.
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