"Спартак" обыграл соперника; "Анжи" довольствовался ничьей

Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер "Спартака" в течение матча отбил пенальти игрока "Фрайбурга" Нильса Петерсена.





7 июля. Шрунс (Австрия). Стадион "Шпортплац Гольм".

"Спартак" (Россия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0 (0:0).

Гол:

1:0 - Давыдов, 55.