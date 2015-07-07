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    "Спартак" обыграл соперника; "Анжи" довольствовался ничьей

    Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер "Спартака" в течение матча отбил пенальти игрока "Фрайбурга" Нильса Петерсена.

    7 июля. Шрунс (Австрия). Стадион "Шпортплац Гольм".

    "Спартак" (Россия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0 (0:0).

    Гол: 1:0 - Давыдов, 55.

    "Спартак": Ребров, Боккетти, Таски, Д. Комбаров, К. Комбаров (Яковлев, 63), Промес (Джано, 72), Глушаков, Широков (Макеев, 63), Хурадо (Ромуло, 63), Попов (Озбилиз, 72), Кротов (Давыдов, 46).

    7 июля.

    "Анжи" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:1 (0:0).

    Гол "Анжи": 1:0 - Боли, 48.

    "Анжи": Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров (Тагирбеков, 46), Гаджибеков (Эбесилио, 46), Максимов, Амаду (Дибиргаджиев, 80), Леонардо (Агаларов, 61), Хадарцев (Зотов, 46), Маевский, Боли (Абдулавов, 61).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 20:52
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    Комментарии207
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      Рейтинг: +1369

      makkie 8 июля 2015, 13:51

      Говорят жара была даже в тени +35, а на солнце и вовсе все 40. В России такого не встретишь. Может поэтому так вяло начали и не показали всех скоростей? Даже Квинси и тот порой чувствовал себя непросто..

      Но зато все 90 минут отбегали, а во втором тайме заперли соперника на его половине поля. Гол красивый вышел - трёхходовка Попов-Квинси-Давыд.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 06:31

      Анжи все равно молодцы! Боли кстати в минувшем сезоне в ФНЛ стал лучшим бомбардиром. Удачи клубу из Дагестана в будущем)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 06:30

      Квинси Промес разорвал свой фланг и выдал отличную передачу на Давыдова, который отправил мяч уже в пустые ворота) Это еще раз говорит о том, что средний игрок Промес в Спартаке лидер! Причем он им стал буквально за один сезон.

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > alessios1990 8 июля 2015, 07:09

      этот как ты говоришь "средний" игрок - игрок сборной Нидерландов. одна из не многих, за последнее время, стоящая покупка Спартака

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Gagarin56 8 июля 2015, 07:44

      Игрок сборной Голландии, это да! Тоже самое может и сказать Динамо Киев, у которых играет Джермейн Ленс)

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      Рейтинг: +46

      kingoffam > alessios1990 8 июля 2015, 10:39

      В профиле-"ненавижу Спартак и Ливерпуль"...Как можно ненавидеть футбольный клуб?Большие сомнения в адекватном тобой восприятии действительности.И это в 25 лет...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > kingoffam 8 июля 2015, 10:46

      Во-первых это клубы побратимы! Славное прошлое, унылое настоящее и беспросветное будущее) Ну и также они похожи по селекции, в том плане что приглашают средних игроков в последнее время! Да, и в плане результатов они схожи)

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      Рейтинг: +46

      kingoffam > alessios1990 8 июля 2015, 10:52

      Да я вообще не о том...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > kingoffam 8 июля 2015, 10:55

      Ну считай меня хейтером Спартака и Ливерпуля. Как можно ненавидеть? Да очень просто)

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      Рейтинг: +46

      kingoffam > alessios1990 8 июля 2015, 11:09

      Я всю жизнь болею за Спартак.Соответственно не болею за ЦСКА и Зенит.Но сказать,что я их ненавижу..У коней АБСОЛЮТНО неадекватные болелы.Большинство.Соответственно это переносится на клуб.Мне нравилось,как играл Зенит при Адвокаате.Сейчас же это просто контора по отмыванию бабок.Но клуб здесь ни при чем.

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      Рейтинг: +1369

      makkie > alessios1990 8 июля 2015, 13:48

      С чего ты взял, интересно, что Промес средний игрок?

      По такому же принципу к средним игрокам можно отнести Хулька, Витселя, Еременко, Вальбуэна и т.д.?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > makkie 8 июля 2015, 14:52

      Не сравнивай пожалуйста Вальбуэна с Промесом, хорошо) Витсель и Еременко хорошие футболисты!

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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 8 июля 2015, 03:24

      "Фрайбург", пожалуй, САМЫЙ сильный из всех соперников "Спартака" в это летнее межсезонье! Ещё в прошлом сезоне "Фрайбург" выступал в БУНДЕСЛИГЕ, где хоть и ЗАНЯЛ предпоследее место, но отстал от целого ряда команд всего на 2-3 очка, а это совсем немного. То есть, группа команд была довольно плотная. А так, у "Фрайбурга" в 34-ёх играх - 7 побед, 13 ничьих и 14 поражений.
      В очередной раз победный для "Спартака" результат чуть было не испортил судья! В первом тайме, при счёте 0:0, он назначил ПЕНАЛЬТИ в ворота "Спартака", и хорошо, что игрок "Фрайбурга" его НЕ ЗАБИЛ, а потом уже забил и сам "Спартак"!
      В то время, как ЦСКА оба своих матча проиграл (0:1 "Факелу" и 0:2 "Тосно"), "Спартак" одержал уже 2-ю свою победу! Да ещё и над клубом Высшего дивизиона Германии!!

      В аналогичной теме предыдущего матча "Спартака" с "Люцерном", я сказал, что Дмитрий Аленичев, в свою бытность игроком "Спартака", никогда не проигрывал ЦСКА...
      Действительно: до его отъезда в Италию (летом 1998-го) - так и было! Проведя в "Спартаке" 4 полных сезона (1994 - 1997 г.), а также половинку 5-го, Аленичев ни разу ЦСКА не проиграл (и даже забил последний пенальти в серии одиннадцатиметровых в финале Кубка России 1993/1994!). Однако, я вдруг вспомнил, что он ненадолго потом ВОЗВРАЩАЛСЯ в "Спартак" (когда в "Спартаке" главным тренером работал Старков) и осенью 2004-го года всё же ПРОВЁЛ один матч против ЦСКА, который "Спартак" проиграл. ЦСКА на 21-ой минуте счёт открыл, "Спартак" на 32-ой - сравнял. А потом опять своё веское слово сказал поганый СУДЬИШКА (оказавшийся противным ДАУНОМ): он буквально высосал из ПАЛЬЦА две жёлтые карточки для игрока "Спартака" Кебе и уже с конца первого тайма оставил "Спартак" в меньшинстве!
      Безусловно, это СКАЗАЛОСЬ на дальнейшем ходе матча и ЦСКА в концовке всё же ЗАБИЛ-таки ещё один гол... Так вот, Аленичев в том матче участие ПРИНИМАЛ

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      Рейтинг: +67

      домовой545 8 июля 2015, 01:46

      кони больше радуются победе спартака, появился повод написать что то плохое про спартак!

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 июля 2015, 00:49

      Неплохая тренеровка.
      КБ с победой !

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      Рейтинг: +864

      diktor 7 июля 2015, 23:54

      Правильнее писать ЦСКА-не парься-Гинер договорится.

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      Рейтинг: +34

      spartak_oren_56 7 июля 2015, 23:52

      СПАРТАК С ПОБЕДОЙ!

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      Рейтинг: +864

      diktor 7 июля 2015, 23:49

      А вот сочетание ВЕЛИКИЙ ЦСКА -это нонсенс.

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 23:44



      "спартак" - ЦСКА - 0:4

      ЦСКА в матче 28-го тура премьер-лиги разгромил "спартак" - 4:0. Исход главного дерби страны по большому счету стал понятен уже через полчаса после стартового свистка. Уже на 11-й минуте полузащитник армейцев Роман Еременко пробил по воротам, и мяч, отскочив от головы Сердара Таски залетел в ворота Артема Реброва. А еще через 11 минут Еременко удвоил преимущество. Разгром красно-белых оформил Зоран Тошич. Итоговый же счет игры установил Ахме Муса, реализовав контратаку чемпиона России последних двух лет.
      Вот так надо выигрывать главное дерби страны, а не товарняки!

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      Рейтинг: +864

      diktor > Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 23:48

      Вы все еще в прошлом живете? Живите реалиями.А реалии это Факел и Тосно.

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > diktor 8 июля 2015, 00:29

      так надо выигрывать главное дерби страны, а не товарняки!

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      Рейтинг: +274

      никита001 > Великий ЦСКА Москва 8 июля 2015, 02:01

      Больше не о чем вспомнить? Только не надо, а? А то мы тоже можем что вспомнить.

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      Рейтинг: +107

      Летов > Великий ЦСКА Москва 8 июля 2015, 03:06

      надо больше одного очка с лидерами брать,а не кичиться победами над середняками и аутсайдерами

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