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    Хохлов: "Хотим еще усилить пару позиций"

    Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда еще не закончила работу на трансферном рынке.

    "В ближайшие дни мы не можем рассчитывать на Константина Базелюка, который приболел, и Шарля Каборе, который только-только приехал. Времени до старта сезона немного, но у нас есть стремление усилить еще пару позиций. В этом направлении ведется работа", - заявил специалист.

    Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля домашним матчем против "Урала".

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    Источник: ФК «Кубань»

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    06.07.2015 21:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 06:48

      Шава не усиление!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 00:11

      как сдавать матчи будешь, дима?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 6 июля 2015, 21:26

      Один Аршавин уже просто сильнейшее качественное усиление состава!

      7
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:13


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > mweuo 6 июля 2015, 21:47

      ты ошибся адресом!

      4
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