Хохлов: "Хотим еще усилить пару позиций"

Шава не усиление!
Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда еще не закончила работу на трансферном рынке.
"В ближайшие дни мы не можем рассчитывать на Константина Базелюка, который приболел, и Шарля Каборе, который только-только приехал. Времени до старта сезона немного, но у нас есть стремление усилить еще пару позиций. В этом направлении ведется работа", - заявил специалист.
Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля домашним матчем против "Урала".
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